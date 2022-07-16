Rusya, Harkov ve Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı

Rus ordusunun Harkov'a gerçekleştirdiği saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 3 sivil de yaralandı. Odessa'da ise Rus roketleri bir depoyu hedef aldı.

Haberler - İHA 16.07.2022 - 15:01

Rusya, Harkov ve Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı - 1

’nın ’ya saldırıları devam ediyor. Harkov Valisi Oleg Sinegubov, Rus ordusunun bölgeye bağlı Chuhuiv kentine saldırı gerçekleştirdiği duyurdu.

Rusya, Harkov ve Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı - 2

Vali Sinegubov, "Maalesef 60 ve 68 yaşlarında iki erkek ve 70 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. 3 vatandaş ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı" bilgisini paylaştı.

Rusya, Harkov ve Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı - 3

Saldırıda bir apartman yıkılırken, bir okul ve bir inşaat malzemelerinin bulunduğu depo hasar gördü.

Rusya, Harkov ve Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı - 4

Kurtarma ekipleri bölgedeki enkazı temizlemeye devam ediyor.

Rusya, Harkov ve Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı - 5

Rus ordusu Odessa’da ise bir depoyu hedef aldı.

Rusya, Harkov ve Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı - 6

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde deponun seyir füzeleriyle vurulduğu, çıkan yangının bin metrekarelik alana yayıldığı belirtildi.

Rusya, Harkov ve Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı - 7
Rusya, Harkov ve Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı - 8

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