Rusya HTŞ ile masaya oturdu: Suriye'deki askeri üslere ne olacak?
2015'ten beri Tartus ve Hmeymim'de iki önemli askeri üssü bulunan Rusya, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimle temas kurdu. HTŞ ile temasların yapıcı yönde ilerlediğini dile getiren Rusya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Üsler Suriye topraklarında kalıyor. Şimdilik bu konuda başka bir karar alınmadı. Hedefimiz teröristlerle, DEAŞ ile mücadeleydi. Herkes, terörle ve DEAŞ'ın kalıntılarıyla mücadelenin bitmediği konusunda hemfikir" diye konuştu.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçmasının ardından Rusya, kurulan geçici yönetimle temas kurduklarını bildirdi.
Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile kurulan temaslarda
Rusya'nın 2015'ten beri Suriye'nin Tartus ve Hmeymim'de bulunan üslerinin geleceği de ele alındı.