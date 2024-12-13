Rusya HTŞ ile masaya oturdu: Suriye'deki askeri üslere ne olacak?

2015'ten beri Tartus ve Hmeymim'de iki önemli askeri üssü bulunan Rusya, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimle temas kurdu. HTŞ ile temasların yapıcı yönde ilerlediğini dile getiren Rusya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Üsler Suriye topraklarında kalıyor. Şimdilik bu konuda başka bir karar alınmadı. Hedefimiz teröristlerle, DEAŞ ile mücadeleydi. Herkes, terörle ve DEAŞ'ın kalıntılarıyla mücadelenin bitmediği konusunda hemfikir" diye konuştu.

Rusya HTŞ ile masaya oturdu: Suriye'deki askeri üslere ne olacak? - 1

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçmasının ardından Rusya, kurulan geçici yönetimle temas kurduklarını bildirdi.

 Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile kurulan temaslarda 
Rusya'nın 2015'ten beri Suriye'nin Tartus ve Hmeymim'de bulunan üslerinin geleceği de ele alındı. 

DÜNYA HABERLERİ

Rusya HTŞ ile masaya oturdu: Suriye'deki askeri üslere ne olacak? - 2

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkent Şam'da çalışan siyasi komiteyle bir otelde temas kuruldu. Onlar, diplomatik misyon temsilcileriyle görüşüyor. Büyükelçiliğimizin temsilcileri de onlarla görüştü." dedi.

Rusya HTŞ ile masaya oturdu: Suriye'deki askeri üslere ne olacak? - 3

Bogdanov, görüşmede, öncelikle diplomatik misyonlarının ve Suriye'deki Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili konuların ele alındığını bildirdi.

Temasların yapıcı yönde ilerlediğini dile getiren Bogdanov, verilen sözlerin yerine getirileceğine dair umudunu paylaştı.

Rusya HTŞ ile masaya oturdu: Suriye'deki askeri üslere ne olacak? - 4

"ÜSLER SURİYE TOPRAKLARINDA KALIYOR"

Bogdanov, Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumuna ilişkin ise şunları kaydetti:

"Üsler Suriye topraklarında kalıyor. Şimdilik bu konuda başka bir karar alınmadı. Bu üsler Suriye yönetiminin isteği üzerine orada konuşlandırıldı. Hedefimiz teröristlerle, DEAŞ ile mücadeleydi. Herkes, terörle ve DEAŞ'ın kalıntılarıyla mücadelenin bitmediği konusunda hemfikir. Bu ortak çabaların pekiştirilmesi gerekiyor."

Rusya HTŞ ile masaya oturdu: Suriye'deki askeri üslere ne olacak? - 5

Mihail Bogdanov, bu bağlamda Suriye'nin Lazkiye ilinde Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'nün terörle mücadelede önemli rol oynadığını savundu.

Rusya HTŞ ile masaya oturdu: Suriye'deki askeri üslere ne olacak? - 6

TARTUS DENİZ ÜSSÜ VE ÖNEMİ

Tartus, uzun zamandır Akdeniz'de Rusya için önemli bir üs ve gemideki deniz kuvvetleri için bir lojistik merkezi konumunda.

Sovyetler tarafından 1970'lerin başında inşa edilen üs, Soğuk Savaş'tan sonra Rusya 2012'de Kırım'ı işgal edene kadar nadiren kullanıldı.

Rusya HTŞ ile masaya oturdu: Suriye'deki askeri üslere ne olacak? - 7

Tartus, Ukrayna işgalinin ilk günlerinde Rus operasyonları için kullanılan gemilere ev sahipliği yaptı.

Tartus ve Lazkiye'de bulunan Hmeymim Hava Üssü, Rus operasyonlarını desteklemek için önemli merkezler oldu.

Rusya HTŞ ile masaya oturdu: Suriye'deki askeri üslere ne olacak? - 8

RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞI

Rusya ordusu, 2015 yılında imzaladığı askeri yardım anlaşmasından beri Suriye’de resmi olarak bulunuyor.

Rus güçleri, o tarihten beri, DAEŞ, rejim karşıtı güçler ve iktidarı ele geçirmeye çalışan diğer silahlı gruplarla mücadelede rejime destek verdi.

Rusya HTŞ ile masaya oturdu: Suriye'deki askeri üslere ne olacak? - 9

Moskova, rejim ordusuna büyük çaplı silah tedarikinin yanı sıra, 2015 yılında Suriye’ye dönemsel olarak on binlerce asker gönderdi.

Batılı uzmanlara göre, bugün ülkede Rus Hava Kuvvetleri’nin uçuş ve teknik personeli ile Tartus’taki savaş gemilerinin mürettebatı dahil olmak üzere beş ila on bin arasında Rus askeri bulunuyor.

Rusya HTŞ ile masaya oturdu: Suriye'deki askeri üslere ne olacak? - 10
Rusya HTŞ ile masaya oturdu: Suriye'deki askeri üslere ne olacak? - 11
Rusya HTŞ ile masaya oturdu: Suriye'deki askeri üslere ne olacak? - 12
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