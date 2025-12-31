Rusya ile Ukrayna arasında yılın en şiddetli haftası

Sahada hareketlilik sürerken, diplomatik çözüm arayışları ABD'nin Florida eyaletine taşındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Mar-a-Lago malikanesinde kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Zelenskiy, 20 maddelik barış planı üzerinde çalıştıklarını ve planın yüzde 90 oranında hazır olduğunu duyurdu.

Anlaşmaya varılamayan iki temel konunun "Zaporijya Nükleer Santrali'nin işleyişi" ve "toprak meselesi" olduğunu vurgulayan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Toprak bütünlüğümüz, kendi devletimiz ve çıkarlarımız var; bu doğrultuda hareket edeceğiz. Rusya'nın pembe hayallerinde topraklarımızda hiç bulunmamamız gerekirdi ama biz buradayız. Donbas'tan çekilmemizi istemeleri yeni değil."

Görüşmede en dikkat çekici başlıklardan biri, savaş sonrası güvenlik garantileri oldu. Zelenskiy, Trump'a bu garantilerin süresiz olmasa da en az 15 yıl sürmesi gerektiğini ilettiğini aktardı.

Ukrayna lideri, "Başkan Trump'a 'Savaş halindeyiz ve bu neredeyse 15 yıldır sürüyor. 30, 40 veya 50 yıllık bir süre olasılığını değerlendirmeye çok istekliyiz, bu Başkan Trump'ın tarihi kararı olur' dedim. Kendisi de bunu değerlendireceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, barış planının Ukrayna halkı tarafından kabul edilmesi için referanduma gidilmesi gerektiğini, bunun için de en az 60 günlük bir ateşkese ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Ocak ayında ABD ve Avrupalı yetkililerin katılımıyla güvenlik garantilerinin ele alınacağı yeni bir toplantı planlandığını duyuran Zelenskiy, sürecin dört taraflı (ABD, AB, Ukrayna, Rusya) teknik gruplarla yürütülebileceği sinyalini verdi.