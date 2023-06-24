Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı
Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin, Moskova'nın Ukrayna'daki operasyonu "yalanlara" dayanıyor dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Savaşı hakkında da "yanıltıldığını" öne sürdü. Rus güçlerinin Wagner birliklerini hedef aldığını ve ağır kayıplar verdiklerini öne süren Prigojini, halka "sokağa inin" çağrısı yaptı ancak bunun bir "darbe girişimi" olmadığını söyledi. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Wagner liderinin çağrısını "silahlı isyan" olarak nitelendirerek ceza davası başlattı. Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı.
Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp cevap vermek için harekete geçtiklerini öne sürdü.