Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin, Moskova'nın Ukrayna'daki operasyonu "yalanlara" dayanıyor dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Savaşı hakkında da "yanıltıldığını" öne sürdü. Rus güçlerinin Wagner birliklerini hedef aldığını ve ağır kayıplar verdiklerini öne süren Prigojini, halka "sokağa inin" çağrısı yaptı ancak bunun bir "darbe girişimi" olmadığını söyledi. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Wagner liderinin çağrısını "silahlı isyan" olarak nitelendirerek ceza davası başlattı. Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı.

Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 1

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp cevap vermek için harekete geçtiklerini öne sürdü.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 2

Prigojin, Telegram kanalından paylaştığı videoda Ukrayna'daki savaşa ilişkin dünya gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 3

Rus ordusunun Zaporijya ve Herson yönünde geri çekildiğini, Ukrayna ordusunun Rus ordusunu püskürttüğünü öne süren Prigojin, "Yönetim olmadığı için askeri başarı da olmuyor. Gün boyunca '60 Leopard, 3 bin düşman askeri yok edildiği' yönünde açıklamalar duyuyoruz. Bunlar hepsi saçmalık." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 4

Prigojin, Rus makamlarının söylediğinin aksine Ukrayna'nın Donbas'ı bombalamadığını, sadece mevzilere ateş açtığını ifade ederek, "Ukrayna, NATO ile birlikte Rusya'ya saldırma niyetinde değildi. Rusya Savuna Bakanlığı, 'Ukrayna saldıracak' diyerek devlet başkanını ve halkı kandırdı." dedi.

Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 5

Savaş nedeniyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya da ağır suçlamalarda bulunan Prigojin, "Savaş sadece 'bir avuç yaratığın' zafer kazanması ve terfi etmesi için lazımdı. Savunma Bakanı'na mareşal unvanı ve Rusya Kahramanı unvanının ikinci yıldızının verilmesine ilişkin kararname çoktan hazırlandı. Her şey, akıl hastası bir kişinin tabutta yattığında bu yıldızın yanındaki yastığın üzerine konulması içindi." diye konuştu.

Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 6

Ukrayna savaşının "Rusya'yı fiilen yöneten oligarklar" için de gerekli olduğunu söyleyen Prigojin, Rusya Savunma Bakanlığının Wagner'i kandırdığını ve ortadan kaldırmak istediğini öne sürdü. 

Rusya Savunma Bakanlığının Wagner'i kandırdığını ve ortadan kaldırmak istediğini savunan Prigojin, "Rusya Savunma Bakanlığına taviz vermeye, silahlarımızı teslim etmeye ve ileride ülkemizin ne şekilde korunacağı konusunda çözüm bulmaya hazırdık." dedi.

Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 7

Prigojin, "Bugün bizim kamplarımıza füzelerle saldırı düzenlediler. Çok sayıda askerimiz öldü." iddiasında bulundu.

Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 8

Wagner'in buna karşılık vereceğini vurgulayan Prigojin, şu şekilde devam etti:

"Wagner konseyi karar aldı. Ülkemizin askeri yönetiminin yaptığı kötülüğün durdurulması gerekiyor. Bugün adamlarımızı öldüren ve 10 binlerce Rus askerin ölümüne neden olanlar cezalandırılacak. Herkesi buna karşı koymamaya çağırıyorum. Karşımıza çıkanı tehdit olarak kabul edeceğiz ve anında yok edeceğiz. Yolumuzu kesmeye çalışmayın. Başlattığımızı sonlandırdıktan sonra tekrar cepheye döneceğiz ve ülkemizi korumaya devam edeceğiz. Askerlerimizi öldürenleri yok edeceğiz ve adaleti sağlayacağız. 25 bin insanımız var ve ülkedeki kaosu çözmeye gidiyoruz. 25 bin kişilik taktik ve stratejik gücümüz bekliyor. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum. Bu bir askeri darbe değil. Bu adalet harekatıdır. Eylemlerimiz orduya engel değil. Rus askerlerinin birçoğu bizi destekliyor. Bize destek mesajları gönderiyor."

Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 9

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun "Wagner'i yok etmek amacıyla operasyon düzenlemek için Rostov bölgesine geldiğini ve topçu birlikleri ile hava kuvvetlerini bunun için kullandığını" savunan Prigojin, bölgede savaşta ölen 2 binden fazla Rus askerinin cesetlerinin bulunduğunu ve kayıplarının gizlendiğini öne sürdü.

Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 10

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI SALDIRIYI YALANLADI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına dair sosyal medyada yer alan görüntülerin "sahte" ve "provakasyon" olduğu belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olayla ilgili bilgi verildiğini ve bu konuda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 11

FSB DEVREYE GİRDİ

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada ise Prigojin'in açıklamalarının gerçek olmadığı kaydedilerek, "FSB silahlı isyan çağrısında bulunulmasına karşı ceza davası açtı. Gayrimeşru eylemlere derhal son verilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 12

RUS GÜVENLİK SERVİSİ, WAGNER ÜYELERİNE "PRİGOJİN'İ YAKALAYIN" ÇAĞRISI YAPTI

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) de Wagner üyelerine, şirketin kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yakalanması çağrısında bulundu.

FSB'den yapılan açıklamada, Prigojin'in açıklamaları ve eylemlerinin "silahlı bir iç çatışmanın başlatılması için çağrı" olduğu bildirdi.

Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 13

Prigojin'in açıklamaları nedeniyle ceza davası açıldığı hatırlatılan açıklamada, "Wagner'i savaşçılarını hata yapmamaya, Prigojin'in suç içerikli emirlerine uymamaya ve yakalamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 14

Rusya Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Prigojin'in Rusya'da silahlı isyan düzenleme yönündeki eylemlerine ilişkin başlatılan soruşturma yasal ve doğrudur. Eylemleri değerlendirilecek." ifadelerine yer verildi.

Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 15

MOSKOVA'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Öte yandan Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı.

Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 16

Moskova'daki önemli tesisler, devlet kurumları ve ulaşım altyapı tesislerinin tamamı güçlü koruma altına alındı.

Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 17

Sosyal medyada, Moskova caddelerinde askeri araçların varlığına ilişkin görüntüler paylaşılıyor.

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Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 18
Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 19

Rus basınında çıkan haberlere göre, Moskova'daki önemli tesisler, devlet kurumları ve ulaşım altyapı tesislerinin tamamı güçlü koruma altına alındı.

Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 20
Rusya ile Wagner arasında kriz çıktı: Rus ordusuna başkaldırdı - 21
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