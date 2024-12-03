Rusya ışıkları söndürebilir: Avrupa siber savaşa nasıl hazırlanıyor?
Avrupa, 21. yüzyılın doğurduğu "siber savaş" tehdidiyle karşı karşıya... Ülkeler vatandaşlarını olası tehlikelere karşı hazırlamaya çalışırken, Rusya'dan gelen tehdit büyüyor. Geçtiğimiz günlerde bir İngiliz yetkili, "Siber savaş istikrarsızlaştırıcı ve yıpratıcı olabilir. Rusya bir siber saldırıyla milyonlarca insanın ışıklarını söndürebilir" dedi. Pek çok Avrupa ülkesi, uygulamalar ve kitapçıklar yayınlayarak, en kötü durumun gerçekleşmesi halinde nasıl elektriksiz yaşanacağı konusunda tavsiyeler sunuyor. Uzmanlar, NATO ülkeleriyle silahlı çatışma riskini göze almak istemen Rusya'nın siber tehditlerini ciddiye almak konusunda uyarıyor.
SİBER SAVAŞLAR KAPIDA
Avrupa, nükleer çatışma veya silahlı saldırı tehdidiyle başa çıkmanın yanı sıra, artık 21. yüzyılın doğurduğu yeni bir düşmanla da mücadele etmek zorunda: siber savaş.
Rusya ve Çin gibi ülkelerden gelen siber saldrı tehdidi, Avrupa ülkelerini tedirgin etmeye devam ediyor.