Rusya ışıkları söndürebilir: Avrupa siber savaşa nasıl hazırlanıyor?

"RUS SİBER TEHDİDİ CİDDİYE ALINMALI"

Uzmanlar, altyapıya yönelik yıkıcı bir saldırının NATO'nun karşılıklı savunma maddesini devreye sokabileceği ve bunun da Moskova'yı tereddüte düşürebileceği gerçeğini göz önünde bulundurarak, Rus siber tehdidinin ciddiye alınması gerektiğini söylüyor.

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin eski başkanı Ciaran Martin, Avrupa'daki her büyük kuruluşun, siber saldırıya yönelik bir plana sahip olması gerektiğini söyledi.