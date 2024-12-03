Rusya ışıkları söndürebilir: Avrupa siber savaşa nasıl hazırlanıyor?

Avrupa, 21. yüzyılın doğurduğu "siber savaş" tehdidiyle karşı karşıya... Ülkeler vatandaşlarını olası tehlikelere karşı hazırlamaya çalışırken, Rusya'dan gelen tehdit büyüyor. Geçtiğimiz günlerde bir İngiliz yetkili, "Siber savaş istikrarsızlaştırıcı ve yıpratıcı olabilir. Rusya bir siber saldırıyla milyonlarca insanın ışıklarını söndürebilir" dedi. Pek çok Avrupa ülkesi, uygulamalar ve kitapçıklar yayınlayarak, en kötü durumun gerçekleşmesi halinde nasıl elektriksiz yaşanacağı konusunda tavsiyeler sunuyor. Uzmanlar, NATO ülkeleriyle silahlı çatışma riskini göze almak istemen Rusya'nın siber tehditlerini ciddiye almak konusunda uyarıyor.

Rusya ışıkları söndürebilir: Avrupa siber savaşa nasıl hazırlanıyor? - 1

SİBER SAVAŞLAR KAPIDA

Avrupa, nükleer çatışma veya silahlı saldırı tehdidiyle başa çıkmanın yanı sıra, artık 21. yüzyılın doğurduğu yeni bir düşmanla da mücadele etmek zorunda: siber savaş.

Rusya ve Çin gibi ülkelerden gelen siber saldrı tehdidi, Avrupa ülkelerini tedirgin etmeye devam ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya ışıkları söndürebilir: Avrupa siber savaşa nasıl hazırlanıyor? - 2

"RUSYA IŞIKLARI SÖNDÜREBİLİR"

Geçtiğimiz hafta bir İngiliz bakan, Rusya'nın halihazırda aktif olan siber operasyonlarının daha ciddi alanlara sıçramasının mümkün olduğunu söyledi.

İngiliz yetkili, "Siber savaş istikrarsızlaştırıcı ve yıpratıcı olabilir. Rusya bir siber saldırıyla milyonlarca insanın ışıklarını söndürebilir" dedi.

Rusya ışıkları söndürebilir: Avrupa siber savaşa nasıl hazırlanıyor? - 3

ELEKTRİKSİZ NASIL YAŞANIR?

Olası bir çatışmanın ön saflarında yer alan ülkelerin hepsi vatandaşlarını elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Pek çok Avrupa ülkesi, uygulamalar ve kitapçıklar yayınlayarak, en kötü durumun gerçekleşmesi halinde nasıl elektriksiz yaşanacağı konusunda tavsiyeler sunuyor.

Rusya ışıkları söndürebilir: Avrupa siber savaşa nasıl hazırlanıyor? - 4

ÜLKELER VATANDAŞLARINI UYARIYOR

Geçtiğimiz günlerde İsveç, "Kriz ya da Savaş Gelirse" başlıklı 32 sayfalık bir broşür dağıttı.

Almanya, saldırı durumunda insanların en yakın sığınağı bulmasına yardımcı olacak bir uygulama geliştiriyor.

Rusya ışıkları söndürebilir: Avrupa siber savaşa nasıl hazırlanıyor? - 5

"RUS SİBER TEHDİDİ CİDDİYE ALINMALI"

Uzmanlar, altyapıya yönelik yıkıcı bir saldırının NATO'nun karşılıklı savunma maddesini devreye sokabileceği ve bunun da Moskova'yı tereddüte düşürebileceği gerçeğini göz önünde bulundurarak, Rus siber tehdidinin ciddiye alınması gerektiğini söylüyor.

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin eski başkanı Ciaran Martin, Avrupa'daki her büyük kuruluşun, siber saldırıya yönelik bir plana sahip olması gerektiğini söyledi.

Rusya ışıkları söndürebilir: Avrupa siber savaşa nasıl hazırlanıyor? - 6

"SİBER ÇATIŞMA UKRAYNA DIŞINA YAYILIYOR"

Google'a ait siber güvenlik firması Mandiant'ın siber casusluk analiz ekibinin başkanı Dan Black, Rusya'nın İngiltere ve diğer NATO üyelerine yönelik siber saldırılarını artırdığını söyledi.

Yetkili, "Siber çatışmanın boyutlarının Ukrayna'nın dışına, Avrupa'nın daha geniş alanlarına ve NATO ülkelerine doğru yayıldığını görmeye başladık" diye konuştu.

Rusya ışıkları söndürebilir: Avrupa siber savaşa nasıl hazırlanıyor? - 7

RUSYA'NIN SİBER SALDIRI BİRİMİ

Bu gidişatın kanıtı, eylül ayında Batılı istihbarat teşkilatlarının Rusya'nın askeri istihbarat servisinin dünya çapında hükümet ve kritik altyapı kuruluşlarına karşı "kötü niyetli siber faaliyetler" yürüttüğünü öne sürmesiyle ortaya çıktı.

29155 Numaralı Birimin, "casusluk amaçlı bilgi toplamak, hassas bilgilerin çalınması ve sızdırılmasıyla itibar zedelenmesine yol açmak, web sitelerini tahrip etmek ve verilerin imhasıyla sistematik sabotaj yapmak" için kuruluşları hedef aldığı belirtildi.

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