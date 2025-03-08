Rusya İskender füzeleriyle vurdu: Ukrayna'daki bombardımanda çocuklar öldü

HARKOV'DA İSKENDER FÜZELERİ

Bakanlık ayrıca gece boyunca Harkov bölgesine yapılan ayrı bir drone saldırısında en az 3 kişinin öldüğünü ve yedi kişinin yaralandığını kaydetti.

Ukrayna ordusu Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya iki İskender-M balistik füzesi, bir İskender-K seyir füzesi ve 145 insansız hava aracı ile saldırdığını söyledi.

Hava kuvvetlerinin bir seyir füzesi ve 79 insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi. Ordu, 54 insansız hava aracının da muhtemelen elektronik karşı tedbirler nedeniyle hedeflerine ulaşamadığını söyledi.