Rusya İskender füzeleriyle vurdu: Ukrayna'daki bombardımanda çocuklar öldü
Kiev'li yetkililer, Ukrayna’nın Dobropillia ve Harkov kentlerine yönelik Rus bombardımanlarında 5’i çocuk 14 kişinin öldüğünü açıkladı. Ukrayna ordusu, Rusya'nın saldırıyı İskender füzeleri ve insansız hava araçları ile düzenlediğini bildirdi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkenin doğusundaki Dobropillia kentine düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında 5’i çocuk en az 11 kişinin öldüğünü ve 30 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bakanlık, kuzeydoğudaki Harkov bölgesine yapılan drone saldırısında da 3 sivilin öldüğünü ekledi.
Açıklamada, Rus güçlerinin Dobropillia'ya balistik füzeler, çoklu roketler ve insansız hava araçlarıyla saldırdığı, sekiz katlı binaya ve 30 araca zarar verdiği belirtildi.