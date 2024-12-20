Rusya Kiev'e bomba yağdırdı: Fotoğraflar saldırının boyutunu ortaya koydu

Üçüncü yılında giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar devam ediyor. Moskova güçleri bugün başkenti Kiev'i bombardıman altına aldı. Bir kişinin öldüğü saldırıda 630 konutun yanı sıra çok sayıda tıbbi klinik ve okulun ısıtması da kesildi. Fotoğraflar, Kinzhal ve İskender füzelerinin kullanıldığı saldırının boyutunu ortaya koydu.

Rusya Kiev'e bomba yağdırdı: Fotoğraflar saldırının boyutunu ortaya koydu - 1

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen Rus füze saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca 630 konutun yanı sıra 10'dan fazla tıbbi klinik ve okulun ısıtması da kesildi.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya Kiev'e bomba yağdırdı: Fotoğraflar saldırının boyutunu ortaya koydu - 2

BALİSTİK FÜZE UYARISI

Saldırıda Kiev'deki Portekiz Büyükelçiliği de hasar gördü.

Yetkililer, balistik füze tehdidi konusunda uyarıda bulundu.

Rusya Kiev'e bomba yağdırdı: Fotoğraflar saldırının boyutunu ortaya koydu - 3

KİNZHAL VE İSKENDER'LER KULLANILDI

Şehrin askeri yönetim başkanı Sergiy Popko Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin yerel saatle sabah saat 7.00 civarındaki saldırıda 8 Kinzhal ve İskender füzesi kullandığını bildirdi.

Rusya Kiev'e bomba yağdırdı: Fotoğraflar saldırının boyutunu ortaya koydu - 4

BİNALAR ALEV ALDI

Polis, saldırılarda 53 yaşında bir adamın öldüğünü ve çoğu şarapnel yaralarından muzdarip, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, “düşman saldırısı sonucunda” iki kişinin hastaneye kaldırıldığını ve dört bölgeye düşen enkazın arabaları ve binaları ateşe verdiğini bildirdi.

Klitschko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada “Acil servisler her yerde çalışıyor” dedi.

Rusya Kiev'e bomba yağdırdı: Fotoğraflar saldırının boyutunu ortaya koydu - 5

İTFAİYECİLER MÜDAHALE ETTİ

Bölgeden gelen fotoğraflar, Kiev'in merkezinde camları patlamış bir ofis bloğunun enkaz halindeki çatısını ve aşağıdaki caddede ağır hasar gören bir arabayı, itfaiyecilerin yangını söndürdüğünü gösteriyor.

Rusya Kiev'e bomba yağdırdı: Fotoğraflar saldırının boyutunu ortaya koydu - 6

DİĞER KENTLER DE HEDEFTEYDİ

Ukraynalı yetkililer ayrıca güneydeki liman kenti Herson'da bir kişinin öldüğü ve altı kişinin yaralandığı füze saldırılarının yanı sıra Ukrayna'nın diğer bazı şehir ve kasabalarına da füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Rusya Kiev'e bomba yağdırdı: Fotoğraflar saldırının boyutunu ortaya koydu - 7

PUTİN'İN AÇIKLAMALARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün düzenlediği yıl sonu basın toplantısında, Rusya'nın Oreşnik adlı yeni hipersonik balistik füzesinin hava savunmasına karşı dayanıklı olduğu iddialarını test etmek için Kiev üzerinde ABD ile bir “yüksek teknoloji düellosu” önermişti.

Rusya Kiev'e bomba yağdırdı: Fotoğraflar saldırının boyutunu ortaya koydu - 8
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