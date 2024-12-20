Rusya Kiev'e bomba yağdırdı: Fotoğraflar saldırının boyutunu ortaya koydu
Üçüncü yılında giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar devam ediyor. Moskova güçleri bugün başkenti Kiev'i bombardıman altına aldı. Bir kişinin öldüğü saldırıda 630 konutun yanı sıra çok sayıda tıbbi klinik ve okulun ısıtması da kesildi. Fotoğraflar, Kinzhal ve İskender füzelerinin kullanıldığı saldırının boyutunu ortaya koydu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen Rus füze saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.
Ayrıca 630 konutun yanı sıra 10'dan fazla tıbbi klinik ve okulun ısıtması da kesildi.