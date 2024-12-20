Rusya Kiev'e bomba yağdırdı: Fotoğraflar saldırının boyutunu ortaya koydu

DİĞER KENTLER DE HEDEFTEYDİ

Ukraynalı yetkililer ayrıca güneydeki liman kenti Herson'da bir kişinin öldüğü ve altı kişinin yaralandığı füze saldırılarının yanı sıra Ukrayna'nın diğer bazı şehir ve kasabalarına da füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.