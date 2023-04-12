Rusya kıtalararası balistik füze fırlattı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları bir yılı aşkın bir süredir devam ederken, Moskova kıtalararası bir balistik füzenin testinin başarı ile gerçekleştirildiğini açıkladı. Balistik füze testi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa bir süre önce, "Batı'nın tehdidi"ne yönelik Belarus'ta nükleer silah konuşlandırmasının ardından geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, fırlatmanın amacının "Kıtalararası balistik füzelerin gelişmiş savaş ekipmanlarını test etmek" olduğunu belirtti.

Rusya kıtalararası balistik füze fırlattı - 1

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası bir balistik füze denemesinin "başarıyla" gerçekleştirildiğini duyurdu.

Fotoğraf:  AFP/Rusya Savunma Bakanlığı

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Rusya kıtalararası balistik füze fırlattı - 2

Bakanlıktan yapılan açıklamada, füzenin Rusya'nın güneyindeki Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar test alanından fırlatıldığı belirtildi.

Fotoğraf:  AFP/Rusya Savunma Bakanlığı

Rusya kıtalararası balistik füze fırlattı - 3

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırlatmanın amacı kıtalararası balistik füzelerin gelişmiş savaş ekipmanlarını test etmekti. Bu fırlatma yeni stratejik füze sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılan tasarım ve teknik çözümlerin doğruluğunu teyit etti." denildi.

Fotoğraf:  AFP/Rusya Savunma Bakanlığı

Rusya kıtalararası balistik füze fırlattı - 4

Bakanlığa göre füze Kazakistan'daki Sary-Shagan eğitim sahasındaki hedefi vurdu.

Rusya kıtalararası balistik füze fırlattı - 5

PUTİN'DEN ÜSTÜ KAPALI NÜKLEER TEHDİT

Diğer taraftan, geçen yıl Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya tehdit edilirse nükleer silah kullanabileceğine dair üstü kapalı uyarılar yaptı.

Rusya kıtalararası balistik füze fırlattı - 6

Şubat ayı sonlarında ise  Putin, Moskova'nın Rusya ve ABD'nin nükleer stokları sınırlama ve karşılıklı teftişe tabi tutma konusunda anlaştıkları Yeni START anlaşmasına katılımı askıya aldığını açıkladı. 

Rusya kıtalararası balistik füze fırlattı - 7

Geçen hafta ise Rusya komşu Belarus'ta taktik nükleer silahlarını konuşlandırdığını duyurdu. Ancak, her iki hamle de NATO'dan kınama aldı.

Rusya kıtalararası balistik füze fırlattı - 8

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, test edilen füzenin türüne ilişkin bir açıklama yapmadı. Şubat ayında Putin, bu yıl içinde yeni bir tür  kıtalararası balistik füze konuşlandırılacağını açıklamıştı.

Rusya kıtalararası balistik füze fırlattı - 9

Batılı uzmanlar  tarafından "Şeytan 2" olarak adlandırılan Sarmat, çok sayıda nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip ve Putin'in "yenilmez" olarak tanımladığı Rusya'nın yeni nesil füzeleri arasında yer alıyor.

Rusya kıtalararası balistik füze fırlattı - 10
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