Rusya kıtalararası balistik füze fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası bir balistik füze denemesinin "başarıyla" gerçekleştirildiğini duyurdu.
Fotoğraf: AFP/Rusya Savunma Bakanlığı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, füzenin Rusya'nın güneyindeki Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar test alanından fırlatıldığı belirtildi.
Fotoğraf: AFP/Rusya Savunma Bakanlığı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırlatmanın amacı kıtalararası balistik füzelerin gelişmiş savaş ekipmanlarını test etmekti. Bu fırlatma yeni stratejik füze sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılan tasarım ve teknik çözümlerin doğruluğunu teyit etti." denildi.
Fotoğraf: AFP/Rusya Savunma Bakanlığı
Bakanlığa göre füze Kazakistan'daki Sary-Shagan eğitim sahasındaki hedefi vurdu.
Diğer taraftan, geçen yıl Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya tehdit edilirse nükleer silah kullanabileceğine dair üstü kapalı uyarılar yaptı.
Şubat ayı sonlarında ise Putin, Moskova'nın Rusya ve ABD'nin nükleer stokları sınırlama ve karşılıklı teftişe tabi tutma konusunda anlaştıkları Yeni START anlaşmasına katılımı askıya aldığını açıkladı.
Geçen hafta ise Rusya komşu Belarus'ta taktik nükleer silahlarını konuşlandırdığını duyurdu. Ancak, her iki hamle de NATO'dan kınama aldı.
Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, test edilen füzenin türüne ilişkin bir açıklama yapmadı. Şubat ayında Putin, bu yıl içinde yeni bir tür kıtalararası balistik füze konuşlandırılacağını açıklamıştı.
Batılı uzmanlar tarafından "Şeytan 2" olarak adlandırılan Sarmat, çok sayıda nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip ve Putin'in "yenilmez" olarak tanımladığı Rusya'nın yeni nesil füzeleri arasında yer alıyor.