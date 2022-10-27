Rusya kritik kent Bakhmut'ta ilerliyor: Zelenski'den "çılgınlık" açıklaması

BAKHMUT'UN DÜŞMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlar, Bakhmut’un kendi içinde çok az askeri değere sahip olduğunu söylüyorlar, ancak düşerse diğer şehirler Rus güçlerine açık bir hedef haline gelecek ve savaşın seyri Rusya lehine değiştirecek. Bölgedeki Rus birlikleri ise Wagner paramiliter paralı askerleri tarafından destekleniyor. Paralı askerlerin başındaki isim olan Yevgeniy Prigozhin'in kenti siyasi bir ödül olarak ele geçirmek istediği belirtiliyor.