Rusya kritik kent Bakhmut'ta ilerliyor: Zelenski'den "çılgınlık" açıklaması

Rusya - Ukrayna savaşı 9. ayında sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus komutanların, ülkenin doğusundaki Bakhmut kentiniı ele geçirme çabalarını çılgınlık olarak niteledi. Donetsk bölgesinde yer alan ve savaş öncesi nüfusu 70 bin olan şehir, aylardır Rus saldırılarının merkezi konumunda bulunuyor. Uzmanlar kentin düşmesinin savaşın seyrini Rusya lehine değiştirebileceğini belirtiyor.

Rusya kritik kent Bakhmut'ta ilerliyor: Zelenski'den "çılgınlık" açıklaması - 1

"İNSANLARI BURADA ÖLÜME SÜRÜKLÜYORLAR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yoğun Rus saldırıları altında bulunan kritik Bakhmut kentine yönelik bir açıklama yaptı. Zelenski, "Rus komutanların  çılgınlığının en belirgin olduğu yer burası. Gün geçtikçe, en üst düzeyde topçu saldırılarını yoğunlaştırarak insanları buradi orada ölüme sürüklüyorlar" dedi.

Rusya kritik kent Bakhmut'ta ilerliyor: Zelenski'den "çılgınlık" açıklaması - 2

Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestovych ise önceki gün Rus kuvvetlerinin öğle saatlerinden önce Bakhmut'a sekiz ayrı saldırı düzenlediğini ve her seferinde geri püskürtüldüğünü söyledi.

Rusya kritik kent Bakhmut'ta ilerliyor: Zelenski'den "çılgınlık" açıklaması - 3

RUS GÜÇLERİ BAKHMUT'TA İLERLEME KAYDETTİ

Bununla birlikte Bakhmut kenti, Ukrayna'nın elindeki Sloviansk ve Kramatorsk şehirlerine giden ana yol üzerinde yer alıyor. Rus güçleri Ukrayna’nın farklı yerlerinde ilerlerken, son haftalarda Bakhmut çevresinde ilerleme kaydetti.

Rusya kritik kent Bakhmut'ta ilerliyor: Zelenski'den "çılgınlık" açıklaması - 4

BAKHMUT'UN DÜŞMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlar, Bakhmut’un kendi içinde çok az askeri değere sahip olduğunu söylüyorlar, ancak düşerse diğer şehirler Rus güçlerine açık bir hedef haline gelecek ve  savaşın seyri Rusya lehine değiştirecek. Bölgedeki Rus birlikleri ise Wagner paramiliter paralı askerleri tarafından destekleniyor. Paralı askerlerin başındaki isim olan Yevgeniy Prigozhin'in kenti siyasi bir ödül olarak ele geçirmek istediği belirtiliyor.

Rusya kritik kent Bakhmut'ta ilerliyor: Zelenski'den "çılgınlık" açıklaması - 5

Prigozhin, Rus birliklerinin Bakhmut’ta  "günde sadece 100-200 metre" ilerlediğini söyleyerek, kentteki Rus ilerleyişinin oldukça yavaş olduğunu ifade etti. 

Rusya kritik kent Bakhmut'ta ilerliyor: Zelenski'den "çılgınlık" açıklaması - 6

Prigozhin, şirketlerinden biri tarafından yayınlanan bir açıklamada, "Birimlerimiz sürekli olarak en şiddetli düşman direnişiyle karşılaşıyor. Düşmanın iyi hazırlanmış, motive edilmiş ve kendinden emin ve uyumlu bir şekilde çalıştığını kabul ediyorum. Bu, askerlerimizin ilerlemesini engellemiyor ancak ne kadar süreceği konusunda yorum yapamam” dedi. 

Rusya kritik kent Bakhmut'ta ilerliyor: Zelenski'den "çılgınlık" açıklaması - 7

ZELENSKİ:BİRLİKLERİMİZ HERSON'A DOĞRU İLERLİYOR

Diğer taraftan, Bakhmut’taki yoğun saldırılara rağmen Zelenski, Ukrayna kuvvetlerinin topraklarını koruduğunu ve birliklerini "kahramanlar" olarak selamladığını söyledi. Zelenski’nin bildirdiğine göre, Ukrayna kuvvetleri ayrıca güneyde Rusya'nın sivillere tahliye emri verdiği Herson'a doğru ilerlemeye devam ediyor.

Rusya kritik kent Bakhmut'ta ilerliyor: Zelenski'den "çılgınlık" açıklaması - 8

Zelenski, Ukrayna güçlerinin ilerlemesiyle ilgili doğrudan bir güncelleme sunmazken, birliklerinin "cephedeki her yerde konumlarını güçlendirdiğini, işgalcilerin yeteneklerini azalttığını, lojistiklerini yok ettiğini ve Ukrayna için iyi haberler hazırladığını" aktardı.

Rusya kritik kent Bakhmut'ta ilerliyor: Zelenski'den "çılgınlık" açıklaması - 9

Ancak Kiev'deki yetkililer, Rus kuvvetlerinin Bakhmut’u kuşatmaya yakınlaştığı  konusunda uyarırken, ele geçirilen radyo raporları, yeni  Rus birliklerinin savunmaları desteklemek için kente gönderildiğini gösteriyor.

Rusya kritik kent Bakhmut'ta ilerliyor: Zelenski'den "çılgınlık" açıklaması - 10

Arestovych, hiçbir Rus gücünün Bakhmut’tan çekilmeye hazırlanmadığını ve "en ağır muharebelerin Herson için gerçekleşeceğini" ön gördüğünü söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER