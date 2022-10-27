Rusya kritik kent Bakhmut'ta ilerliyor: Zelenski'den "çılgınlık" açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yoğun Rus saldırıları altında bulunan kritik Bakhmut kentine yönelik bir açıklama yaptı. Zelenski, "Rus komutanların çılgınlığının en belirgin olduğu yer burası. Gün geçtikçe, en üst düzeyde topçu saldırılarını yoğunlaştırarak insanları buradi orada ölüme sürüklüyorlar" dedi.
Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestovych ise önceki gün Rus kuvvetlerinin öğle saatlerinden önce Bakhmut'a sekiz ayrı saldırı düzenlediğini ve her seferinde geri püskürtüldüğünü söyledi.
Bununla birlikte Bakhmut kenti, Ukrayna'nın elindeki Sloviansk ve Kramatorsk şehirlerine giden ana yol üzerinde yer alıyor. Rus güçleri Ukrayna’nın farklı yerlerinde ilerlerken, son haftalarda Bakhmut çevresinde ilerleme kaydetti.
Uzmanlar, Bakhmut’un kendi içinde çok az askeri değere sahip olduğunu söylüyorlar, ancak düşerse diğer şehirler Rus güçlerine açık bir hedef haline gelecek ve savaşın seyri Rusya lehine değiştirecek. Bölgedeki Rus birlikleri ise Wagner paramiliter paralı askerleri tarafından destekleniyor. Paralı askerlerin başındaki isim olan Yevgeniy Prigozhin'in kenti siyasi bir ödül olarak ele geçirmek istediği belirtiliyor.
Prigozhin, Rus birliklerinin Bakhmut’ta "günde sadece 100-200 metre" ilerlediğini söyleyerek, kentteki Rus ilerleyişinin oldukça yavaş olduğunu ifade etti.
Prigozhin, şirketlerinden biri tarafından yayınlanan bir açıklamada, "Birimlerimiz sürekli olarak en şiddetli düşman direnişiyle karşılaşıyor. Düşmanın iyi hazırlanmış, motive edilmiş ve kendinden emin ve uyumlu bir şekilde çalıştığını kabul ediyorum. Bu, askerlerimizin ilerlemesini engellemiyor ancak ne kadar süreceği konusunda yorum yapamam” dedi.
Diğer taraftan, Bakhmut’taki yoğun saldırılara rağmen Zelenski, Ukrayna kuvvetlerinin topraklarını koruduğunu ve birliklerini "kahramanlar" olarak selamladığını söyledi. Zelenski’nin bildirdiğine göre, Ukrayna kuvvetleri ayrıca güneyde Rusya'nın sivillere tahliye emri verdiği Herson'a doğru ilerlemeye devam ediyor.
Zelenski, Ukrayna güçlerinin ilerlemesiyle ilgili doğrudan bir güncelleme sunmazken, birliklerinin "cephedeki her yerde konumlarını güçlendirdiğini, işgalcilerin yeteneklerini azalttığını, lojistiklerini yok ettiğini ve Ukrayna için iyi haberler hazırladığını" aktardı.
Ancak Kiev'deki yetkililer, Rus kuvvetlerinin Bakhmut’u kuşatmaya yakınlaştığı konusunda uyarırken, ele geçirilen radyo raporları, yeni Rus birliklerinin savunmaları desteklemek için kente gönderildiğini gösteriyor.
Arestovych, hiçbir Rus gücünün Bakhmut’tan çekilmeye hazırlanmadığını ve "en ağır muharebelerin Herson için gerçekleşeceğini" ön gördüğünü söyledi.