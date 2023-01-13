Rusya kritik kent Soledar'ı ele geçirdiğini duyurdu: Ukrayna yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Soledar kentini dün akşam tamamen kontrol altına aldığını duyurdu.
Bakanlık sözcüsü İgor Konaşenkov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Soledar üzerindeki tam kontrolün Bakhmut kentindeki Ukrayna birliklerinin tedarikini kesmeyi ve orduyu bloke etmeyi mümkün kıldığını söyledi.
Bununla birlikte, ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Soledar'daki yıkımı uydudan görüntüledi.
Konaşenkov, hava kuvvetlerinin ve topçuların Soledar'ı ele geçirmedeki rolüne övgüde bulunarak, Ukrayna ordusuna saldırılar gerçekleştirdiklerini, rezervlerin transferini, mühimmat ikmalini ve birliklerin diğer savunma hatlarına çekilmesi girişimlerini engellediklerini söyledi.
Diğer taraftan önceki gün, özel bir Rus askeri şirketi olan Wagner Group, Soledar kentinin tamamını kontrol altına aldığını öne sürdü.
Öte yandan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Sözcüsü Serhiy Cherevaty, Rusya Savunma Bakanlığı'nın iddiasını yalandı.
Fotoğraf: Soledar'daki evler ve diğer binalar
(1 Ağustos 2022)
Cherevaty, "Hayır, bu doğru değil. Şehirde çatışmalar yaşanıyor" dedi ve daha fazla ayrıntı vermedi.
Fotoğraf: Soledar'daki evler ve diğer binalar
(10 Ocak 2022)
Soledar, Ukrayna askerlerine silah, askeri teçhizat ve mühimmat tedarik edilen büyük bir ulaşım merkezi olan doğu Ukrayna'daki stratejik Bakhmut şehrinin yakınında bulunuyor.
Bakhmut'un kontrolü için aylardır şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rus birliklerinin Donetsk'in Ukrayna güçlerince kontrol edilen bölgelerine yönelik saldırıları devam ederken Rusya Savunma Bakanlığının Soledar kentini tamamen ele geçirdiklerini açıklaması, dikkatleri şehrin 20 kilometre güneyindeki stratejik Bakhmut'a çevirdi. Bakhmut ve civarında mevzilenen Ukrayna askerlerinin hareketliliği gün boyu devam ediyor.
Cephe hattına zırhlı araçlarla personel taşınırken çatışmalar sırasında yaralanan Ukrayna askerleri mevzilerde yapılan ilk müdahalenin ardından Bahmut merkezindeki hastaneye getiriliyor. Çetin kış şartlarının üstesinden gelebilmek için ormandan kestikleri odunları karargahlarına taşıyan cephe gerisindeki askerler, sıcak çatışma alanında bulunan arkadaşlarından iyi haber bekliyor.