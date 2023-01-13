Rusya kritik kent Soledar'ı ele geçirdiğini duyurdu: Ukrayna yalanladı

Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan maden şehri Soledar'ı tamamen kontrol altına aldığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, tankların ve diğer ağır silahların geçebileceği büyüklükte tünellere sahip bir yer altı şehri olan Soledar'ın ele geçirilmesinin Ukrayna ordusunun önünü keseceğini açıkladı. Ukrayna tarafı ise Soledar'ın Rusların eline geçtiğinin doğru olmadığını ve kentte çatışmaların sürdüğünü aktardı. Soledar'daki yıkım uydudan görüntülendi.

Rusya kritik kent Soledar'ı ele geçirdiğini duyurdu: Ukrayna yalanladı - 1

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Soledar kentini dün akşam tamamen kontrol altına aldığını duyurdu.

Rusya kritik kent Soledar'ı ele geçirdiğini duyurdu: Ukrayna yalanladı - 2

YIKIM UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bakanlık sözcüsü İgor Konaşenkov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Soledar üzerindeki tam kontrolün Bakhmut kentindeki Ukrayna birliklerinin tedarikini kesmeyi ve orduyu bloke etmeyi mümkün kıldığını söyledi. 

Bununla birlikte, ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Soledar'daki yıkımı uydudan görüntüledi. 

Rusya kritik kent Soledar'ı ele geçirdiğini duyurdu: Ukrayna yalanladı - 3

Konaşenkov, hava kuvvetlerinin ve topçuların Soledar'ı ele geçirmedeki rolüne övgüde bulunarak, Ukrayna ordusuna saldırılar gerçekleştirdiklerini, rezervlerin transferini, mühimmat ikmalini ve birliklerin diğer savunma hatlarına çekilmesi girişimlerini engellediklerini söyledi.

Rusya kritik kent Soledar'ı ele geçirdiğini duyurdu: Ukrayna yalanladı - 4

Diğer taraftan önceki gün,  özel bir Rus askeri şirketi olan Wagner Group, Soledar kentinin tamamını kontrol altına aldığını öne sürdü.

Rusya kritik kent Soledar'ı ele geçirdiğini duyurdu: Ukrayna yalanladı - 5

UKRAYNA YALANLADI

Öte yandan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Sözcüsü Serhiy Cherevaty, Rusya Savunma Bakanlığı'nın iddiasını yalandı.

Fotoğraf: Soledar'daki evler ve diğer binalar

(1 Ağustos 2022)

Rusya kritik kent Soledar'ı ele geçirdiğini duyurdu: Ukrayna yalanladı - 6

Cherevaty, "Hayır, bu doğru değil. Şehirde çatışmalar yaşanıyor" dedi ve daha fazla ayrıntı vermedi.

Fotoğraf: Soledar'daki evler ve diğer binalar

(10 Ocak 2022)

Rusya kritik kent Soledar'ı ele geçirdiğini duyurdu: Ukrayna yalanladı - 7

Soledar, Ukrayna askerlerine silah, askeri teçhizat ve mühimmat tedarik edilen büyük bir ulaşım merkezi olan doğu Ukrayna'daki stratejik Bakhmut şehrinin yakınında bulunuyor.

Rusya kritik kent Soledar'ı ele geçirdiğini duyurdu: Ukrayna yalanladı - 8

BAKHMUT'TA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakhmut'un kontrolü için aylardır şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rus birliklerinin Donetsk'in Ukrayna güçlerince kontrol edilen bölgelerine yönelik saldırıları devam ederken Rusya Savunma Bakanlığının Soledar kentini tamamen ele geçirdiklerini açıklaması, dikkatleri şehrin 20 kilometre güneyindeki stratejik Bakhmut'a çevirdi. Bakhmut ve civarında mevzilenen Ukrayna askerlerinin hareketliliği gün boyu devam ediyor.

Cephe hattına zırhlı araçlarla personel taşınırken çatışmalar sırasında yaralanan Ukrayna askerleri mevzilerde yapılan ilk müdahalenin ardından Bahmut merkezindeki hastaneye getiriliyor. Çetin kış şartlarının üstesinden gelebilmek için ormandan kestikleri odunları karargahlarına taşıyan cephe gerisindeki askerler, sıcak çatışma alanında bulunan arkadaşlarından iyi haber bekliyor.

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