Rusya Kursk'ta kan kaybediyor: Zelenski cephede ölen Rus askeri sayısını açıkladı

KUZEY KORE VE ABD ETKENİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün Güney Kore'nin başkenti Seul'e yaptığı bir ziyaret sırasında, ABD'nin Rusya'nın askeri destek karşılığında Kuzey Kore ile uzay işbirliğini genişlettiğine inandığını söyledi.

Blinken, “Kuzey Kore zaten Rus askeri teçhizatı ve eğitimi alıyor. Şimdi de Moskova'nın gelişmiş uzay ve uydu teknolojisini Pyongyang ile paylaşma niyetinde olduğuna inanmak için nedenlerimiz var” dedi.

ABD, Ukrayna ve Güney Kore'nin değerlendirmelerine göre Kuzey Kore, Moskova'nın savaş kampanyasını desteklemek üzere 10 binden fazla asker ve konvansiyonel silah sistemi gönderdi.