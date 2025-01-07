Rusya Kursk'ta kan kaybediyor: Zelenski cephede ölen Rus askeri sayısını açıkladı

Rusya Ukrayna Savaşı'ndaki sıcak cephe Kursk'ta çatışmalar devam ediyor. Kuzey Kore birliklerini takviye etmesine rağmen Rus ordusunun 15 bin askerini kaybettiği öne sürülüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kursk'ta 5 ay süren çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Kursk'ta kan kaybediyor: Zelenski cephede ölen Rus askeri sayısını açıkladı - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kursk'ta 5 ay süren çatışmaların ardından yaklaşık 15 bin Rus askerinin öldüğünü öne sürdü.

Zelenski ayrıca Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesinde bir tampon bölge oluşturarak Rusların “güçlerini başka yönlere, özellikle de Donetsk bölgesi, Sumi, Harkov bölgesi ya da Zaporijiya’ya yönlendirmesini” engellediğini söyledi.  

DÜNYA HABERLERİ

Rusya Kursk'ta kan kaybediyor: Zelenski cephede ölen Rus askeri sayısını açıkladı - 2

RUS GÜÇLERİ POKROVSK'TA

Rusya ise güçlerinin Ukrayna'nın doğusunda önemli kazanımlar elde ettiğini ve Kursk bölgesinde yeni bir Ukrayna saldırısını savuşturmaya devam ettiğini bildirdi. 

Rusya Savunma Bakanlığı, güçlerinin Pokrovsk'un 32 kilometre güneyindeki Kurakhove kasabasını ele geçirdiğini ve Rus güçlerinin aylardır ilerlediği bir Ukrayna lojistik merkezi olduğunu ifade etti. 

Rusya Kursk'ta kan kaybediyor: Zelenski cephede ölen Rus askeri sayısını açıkladı - 3

DONETSK'TE İLERLEYİŞ

Bakanlık, Pokrovsk'u ele geçirmenin Rus güçlerinin Donetsk bölgesinin geri kalanını “hızlandırılmış şekilde” ele geçirmesine olanak sağlayacağını kaydetti.

Kurakhove'yi savunan yerel askeri komutanlık, Rus güçlerinin kentsel alanlara saldırdığını kabul etse de “düşman saldırı gruplarını tespit ve imha etmeye yönelik önlemlerin” devam ettiğini belirtti.

Rusya Kursk'ta kan kaybediyor: Zelenski cephede ölen Rus askeri sayısını açıkladı - 4

TRUMP'IN UKRAYNA PLANLARI

Reuters'a göre yeni ABD başkanı Donald Trump'ın Ukrayna elçisi Kiev ve diğer Avrupa başkentlerine yapacağı inceleme gezisini Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninden sonraya erteledi.

Söz konusu gezi, Trump yönetiminden yeni gelen yetkililerin kasım seçimlerinden bu yana Kiev'e yapacakları ilk ziyaret olacaktı. Gezinin neden ertelendiği açıklanmadı. 

Trump seçim kampanyası sırasında Ukrayna'daki savaşı göreve geldikten sonraki 24 saat içinde çözebileceğini defalarca söylemiş ancak bu konuda çok az ilerleme kaydetmişti. 

Rusya Kursk'ta kan kaybediyor: Zelenski cephede ölen Rus askeri sayısını açıkladı - 5

MACRON: TRUMP BİLİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın “toprak meseleleri konusunda gerçekçi tartışmalar” yapması gerektiğini söyledi.

Macron, Ukrayna'yı toprak tavizlerini değerlendirmeye çağırdı.

ABD'yi Rusya'yı müzakerelere ikna etmeye çağıran Macron, “yeni Amerikan Başkanı, Ukrayna'nın kaybetmesi halinde ABD'nin hiçbir şey kazanma şansının olmadığını biliyor” dedi.

Rusya Kursk'ta kan kaybediyor: Zelenski cephede ölen Rus askeri sayısını açıkladı - 6

KUZEY KORE VE ABD ETKENİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün Güney Kore'nin başkenti Seul'e yaptığı bir ziyaret sırasında, ABD'nin Rusya'nın askeri destek karşılığında Kuzey Kore ile uzay işbirliğini genişlettiğine inandığını söyledi.

Blinken, “Kuzey Kore zaten Rus askeri teçhizatı ve eğitimi alıyor. Şimdi de Moskova'nın gelişmiş uzay ve uydu teknolojisini Pyongyang ile paylaşma niyetinde olduğuna inanmak için nedenlerimiz var” dedi.

ABD, Ukrayna ve Güney Kore'nin değerlendirmelerine göre Kuzey Kore, Moskova'nın savaş kampanyasını desteklemek üzere 10 binden fazla asker ve konvansiyonel silah sistemi gönderdi.

DAHA FAZLA GÖSTER