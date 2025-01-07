Rusya Kursk'ta kan kaybediyor: Zelenski cephede ölen Rus askeri sayısını açıkladı
Rusya Ukrayna Savaşı'ndaki sıcak cephe Kursk'ta çatışmalar devam ediyor. Kuzey Kore birliklerini takviye etmesine rağmen Rus ordusunun 15 bin askerini kaybettiği öne sürülüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kursk'ta 5 ay süren çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kursk'ta 5 ay süren çatışmaların ardından yaklaşık 15 bin Rus askerinin öldüğünü öne sürdü.
Zelenski ayrıca Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesinde bir tampon bölge oluşturarak Rusların “güçlerini başka yönlere, özellikle de Donetsk bölgesi, Sumi, Harkov bölgesi ya da Zaporijiya’ya yönlendirmesini” engellediğini söyledi.