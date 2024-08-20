Rusya kuzeydeki enerji altyapısını vurdu, 72 bölgede elektrik kesildi

Ukraynalı yetkililer, Rus insansız hava araçlarının, Sumy bölgesindeki enerji altyapısını vurduğunu açıkladı. Saldırı büyük bir yangına yol açarken, 72 yerleşim biriminde ve 18 bin 500'den fazla tüketicide elektrik kesintisine neden oldu.

Rusya kuzeydeki enerji altyapısını vurdu, 72 bölgede elektrik kesildi - 1

Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumy’de, enerji altyapısını füzelerle vurdu.

Ukraynalı yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, Rus insansız hava aracı (İHA) saldırısının ülkenin batısında büyük bir yangına yol açtığını ve bunun da havadaki klor seviyesinin artmasına neden olduğunu bildirdi.

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Rusya kuzeydeki enerji altyapısını vurdu, 72 bölgede elektrik kesildi - 2

Ukrayna hava kuvvetleri komutanı, Ukrayna güçlerinin üç balistik füzeyi ve ülke genelinde dokuz bölgeye yapılan saldırıda fırlatılan 26 İHA'dan 25'ini düşürdüğünü söyledi.

Sumy bölgesindeki yetkililer, bir enerji tesisinin vurulduğunu ve 72 yerleşim biriminde ve 18 bin 500'den fazla tüketicide elektrik kesintisine neden olduğunu aktardı.

Bölge yönetimi, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, enerji işçilerinin hasarı onarmak için acele ettiğini ifade etti.

Rusya kuzeydeki enerji altyapısını vurdu, 72 bölgede elektrik kesildi - 3

Ukrayna'daki enerji tesisleri son altı aydır neredeyse her gün bombardıman altında.

Ukrayna, Avrupa Birliği'ndeki komşularından elektrik satın alıyor ancak bu açığı kapatmaya yetmiyor.

Tüketimin en yoğun olduğu akşam saatlerinde düzenli olarak elektrik kesintileri ilan ediliyor.

Rusya kuzeydeki enerji altyapısını vurdu, 72 bölgede elektrik kesildi - 4

Yetkililer, son bombardımanlar sırasında Ternopil'in batı bölgesinde bir sanayi tesisinin saldırıya uğradığını ve bir yakıt deposunun vurulduğunu söyledi.

Ukrayna televizyonu Ternopil üzerinde yükselen devasa siyah duman sütunlarını gösterdi.

Rusya kuzeydeki enerji altyapısını vurdu, 72 bölgede elektrik kesildi - 5
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