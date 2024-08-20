Rusya kuzeydeki enerji altyapısını vurdu, 72 bölgede elektrik kesildi
Ukraynalı yetkililer, Rus insansız hava araçlarının, Sumy bölgesindeki enerji altyapısını vurduğunu açıkladı. Saldırı büyük bir yangına yol açarken, 72 yerleşim biriminde ve 18 bin 500'den fazla tüketicide elektrik kesintisine neden oldu.
Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumy’de, enerji altyapısını füzelerle vurdu.Ukraynalı yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, Rus insansız hava aracı (İHA) saldırısının ülkenin batısında büyük bir yangına yol açtığını ve bunun da havadaki klor seviyesinin artmasına neden olduğunu bildirdi.