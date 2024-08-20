Rusya kuzeydeki enerji altyapısını vurdu, 72 bölgede elektrik kesildi

Ukrayna hava kuvvetleri komutanı, Ukrayna güçlerinin üç balistik füzeyi ve ülke genelinde dokuz bölgeye yapılan saldırıda fırlatılan 26 İHA'dan 25'ini düşürdüğünü söyledi.

Sumy bölgesindeki yetkililer, bir enerji tesisinin vurulduğunu ve 72 yerleşim biriminde ve 18 bin 500'den fazla tüketicide elektrik kesintisine neden olduğunu aktardı.

Bölge yönetimi, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, enerji işçilerinin hasarı onarmak için acele ettiğini ifade etti.