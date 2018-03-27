Rusya lideri Putin'den facianın yaşandığı AVM'ye ziyaret
Reuters, AP, AFP, ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
Rusya, orta güney kesimindeki Kemerovo şehrinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangının yasını yaşıyor.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabah saatlerinde facianın yaşandığı bölgeye gitti.
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2Facianın yaşandığı yere çiçek bırakan Putin'in oldukça üzgün olduğu görüldü.
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Putin, burada yetkililerle bir toplantı yaptı.
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67 kişinin yaşamını yitirmesi nedoeniyle öfkeli olan Putin, yetkililere sert çıktı.
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Putin, “Burada neler oluyor? Askeri bir saldırı değil, madende beklenmedik bir patlama değil. Biz nüfusumuzu artırmaya çalışırken bir hiç uğruna bu kadar insanı kaybediyoruz, sadece suç sayılan ihmaller yüzünden” dedi.
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Bu arada, alışveriş merkezindeki incelemelerin tamamlandığını bildirildi.
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7AVM’nin alarm sisteminin 19 Mart’tan beri çalışmadığı öğrenildi.
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Soruşturma komitesi başkanı da, yangında ihmali bulunan herkesin cezalandırılacağını söyledi.
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9Dört katlı AVM'nin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıkmıştı. Yangında 40'tan fazla çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
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