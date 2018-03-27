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Rusya lideri Putin'den facianın yaşandığı AVM'ye ziyaret

Reuters, AP, AFP, ntv.com.tr, Anadolu Ajansı

Rusya, orta güney kesimindeki Kemerovo şehrinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangının yasını yaşıyor.

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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabah saatlerinde facianın yaşandığı bölgeye gitti.

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    Facianın yaşandığı yere çiçek bırakan Putin'in oldukça üzgün olduğu görüldü.
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    Putin, burada yetkililerle bir toplantı yaptı.

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    67 kişinin yaşamını yitirmesi nedoeniyle öfkeli olan Putin, yetkililere sert çıktı.

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    Putin, “Burada neler oluyor? Askeri bir saldırı değil, madende beklenmedik bir patlama değil. Biz nüfusumuzu artırmaya çalışırken bir hiç uğruna bu kadar insanı kaybediyoruz, sadece suç sayılan ihmaller yüzünden” dedi.

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    Bu arada, alışveriş merkezindeki incelemelerin tamamlandığını bildirildi.

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    AVM’nin alarm sisteminin 19 Mart’tan beri çalışmadığı öğrenildi.
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    Soruşturma komitesi başkanı da, yangında ihmali bulunan herkesin cezalandırılacağını söyledi.

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    Dört katlı AVM'nin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıkmıştı. Yangında 40'tan fazla çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
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