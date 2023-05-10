Rusya, Rus ve Ukraynalı askerlerin çatışma anlarını paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Ukraynalı askerlerle girdiği çatışmaya ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Paraşütçüler, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı silahlı bir grubun Rus Silahlı Kuvvetleri mevzilerine yaklaştığını tespit etti.” denildi.

Rusya, Rus ve Ukraynalı askerlerin çatışma anlarını paylaştı - 1

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları bir yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

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Rusya, Rus ve Ukraynalı askerlerin çatışma anlarını paylaştı - 2

Son olarak, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki çatışmalar dair görüntüler yayınladı.

Rusya, Rus ve Ukraynalı askerlerin çatışma anlarını paylaştı - 3

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Rusya, Rus ve Ukraynalı askerlerin çatışma anlarını paylaştı - 4

"Paraşütçüler Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı silahlı bir grubun Rus Silahlı Kuvvetleri mevzilerine yaklaştığını tespit etti."

Rusya, Rus ve Ukraynalı askerlerin çatışma anlarını paylaştı - 5

"DÜŞMAN BİRLİĞİ VURULDU"

Piyadeler, hafif silahlar ve bomba atarlarla hedefe ateş açarak düşman birliğini vurdu ve düşmanın Rus mevzilerine yaklaşmasını engelledi.” denildi.

Rusya, Rus ve Ukraynalı askerlerin çatışma anlarını paylaştı - 6

Görüntülerde, Rus askerlerinin ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı anlar yer aldı.

Rusya, Rus ve Ukraynalı askerlerin çatışma anlarını paylaştı - 7
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