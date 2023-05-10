Rusya, Rus ve Ukraynalı askerlerin çatışma anlarını paylaştı

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları bir yılı aşkın bir süredir devam ediyor.
Son olarak, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki çatışmalar dair görüntüler yayınladı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Paraşütçüler Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı silahlı bir grubun Rus Silahlı Kuvvetleri mevzilerine yaklaştığını tespit etti."
Piyadeler, hafif silahlar ve bomba atarlarla hedefe ateş açarak düşman birliğini vurdu ve düşmanın Rus mevzilerine yaklaşmasını engelledi.” denildi.
Görüntülerde, Rus askerlerinin ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı anlar yer aldı.