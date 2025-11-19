Rusya savaşın en ölümcül saldırılarından birini düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Ternopil'de dokuz katlı konut binaları vuruldu. Onlarca kişinin yaralandığı ve ne yazık ki 9 kişinin öldüğü biliniyor” dedi.

Saldırının ardından, dumanla çevrili yıkılmış çok katlı binaların fotoğraf ve videolarını yayınlayan Zelenski, “İnsanlar enkaz altında mahsur kalmış olabilir” diye ekledi.