Rusya savaşın en ölümcül saldırılarından birini düzenledi
19.11.2025 12:08
Reuters
Rusya'nın, Ukrayna'nın batısına düzenlediği şiddetli saldırılarda en az 9 kişi öldü. Ukrayna lideri Zelenski, "Bazı insanlar enkaz altında kalmış olabilir" dedi.
EN AZ 9 KİŞİ ÖLDÜ
Rusya'nın Ukrayna'nın Ternopil kentine gece saldırısı düzenledi.
Saldırıda en az 9 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, bu saldırının batı kentine yönelik savaşın en ölümcül saldırılarından biri olduğunu açıkladı.
Yerel yetkililer, saldırılarda kuzeydoğudaki Harkov ve batıdaki İvano-Frankivsk bölgelerinde de insanların yaralandığını bildirdi. Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, ülkenin farklı bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
ZELENSKİ FOTOĞRAFLARI YAYINLADI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Ternopil'de dokuz katlı konut binaları vuruldu. Onlarca kişinin yaralandığı ve ne yazık ki 9 kişinin öldüğü biliniyor” dedi.
Saldırının ardından, dumanla çevrili yıkılmış çok katlı binaların fotoğraf ve videolarını yayınlayan Zelenski, “İnsanlar enkaz altında mahsur kalmış olabilir” diye ekledi.
ELEKTRİK KESİNTİLERİ UYGULANDI
Bu arada, Ukrayna Enerji Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkeye düzenlediği saldırılar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, "Rusya, yeniden enerji altyapımıza saldırıyor. Bu nedenle Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde acil elektrik kesintileri uygulandı" denildi.
KIŞ ÖNCESİ SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI
Moskova, son aylarda Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan ve kış öncesi bir dizi sivil bölgeyi vuran günlük drone ve füze saldırılarını yoğunlaştırdı.
Zelenski, Rusya'nın gece boyunca gerçekleştirdiği son saldırı dalgasında 470'den fazla saldırı drone'u ve çeşitli türlerde 48 füze fırlattığını söyledi.
Kiev, Mıkolayiv, Çerkassi, Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerine yönelik de saldırıların yapıldığını kaydeden Zelenski, "Normal bir yaşama yönelik gerçekleşen her küstah saldırı, Rusya üzerindeki baskının yeterli olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.