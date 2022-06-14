Rusya savaşın ilk 100 gününde enerji ihracatından 97 milyar dolar gelir elde etti: Savaşın giderini aştı

AVRUPA BİRLİĞİ YÜZDE 61’İNİ OLUŞTURUYOR

Avrupa Birliği, bu ithalatın yüzde 61'ini oluştururken, bunun yaklaşık 59 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi.

Genel olarak, Rus petrol ve gaz ihracatının düştüğü aktarılan raporda Moskova'nın enerji satışlarından elde ettiği gelirin Mart ayından itibaren günde 1 milyar doları aşan seviyelerden düştüğü vurgulandı.