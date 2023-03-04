Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’da savaşan Rus askerlerini denetledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da savaşan askeri birliklerde denetlemelerde bulundu. Cephedeki durumu değerlendiren Şoygu, bazı Rus askerlerini madalya ile ödüllendirdi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’da savaşan Rus askerlerini denetledi - 1

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Şoygu, 'özel askeri operasyon' bölgesindeki Güney Donetsk yönünde 'Doğu' askeri birliklerine ait ileri komuta noktasını teftiş etti.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’da savaşan Rus askerlerini denetledi - 2

Şoygu, birliğin komutanı Korgeneral Rustam Muradov ile diğer subaylardan mevcut durum ve askeri birliklerin eylemleriyle ilgili bilgi aldı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’da savaşan Rus askerlerini denetledi - 3

Birliklerin güvenli şekilde konuşlandırılması ve kapsamlı organize edilmesinin önemine dikkati çeken Şoygu, sağlık ve cephe gerisindeki çalışmaların da önemini vurguladı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’da savaşan Rus askerlerini denetledi - 4

BAZI ASKERLERE MADALYA

Ayrıca Bakan Şoygu, bazı askerleri madalyayla ödüllendirdi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’da savaşan Rus askerlerini denetledi - 5

Öte yandan, 2012'den bu yana savunma bakanı olarak görev yapan Şoygu, çatışmadaki performansı nedeniyle savaş yanlıları tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’da savaşan Rus askerlerini denetledi - 6

Milisleri Rusya'nın Ukrayna'daki savaş çabalarında önemli bir rol oynayan Wagner Group paralı asker şefi Yevgeny Prigozhin, geçtiğimiz ay Soygu ve diğer bakanları, askerlerine mühimmat tedarikini durdurdukları için 'ihanetle' suçladı.

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