Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, hidroelektrik santralini vurdu

Haberler - DHA 14.08.2022 - 12:52
Bakanlık açıklamasında, "Santralin 6 türbininden 3’ü kapatıldı. ️Elektrik üretim ve su tahliye sistemlerindeki kesintiler, enerji sistemini bozabilir ve Zaporijya nükleer reaktörlerinin soğumasını olumsuz etkileyebilir" ifadelerine yer verdi.
Savunma Bakanlığ, "Bu sadece Ukrayna kontrolü altındaki bölge de dahil olmak üzere elektrik arzını kesintiye uğratmakla kalmaz, aynı zamanda bölgede bir çevre felaketine de yol açabilir” dedi.
Geçen hafta Ukrayna’nın Zaporijya kentinde bulunan ve Avrupa’nın en büyüğü olarak kabul edilen nükleer santral, saldırı sonucu hasar gördü.
Saldırnın ardından Ukrayna Rusya’yı, Rusya ise Ukrayna’yı suçladı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Direktörü Rafel Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, hem Ukrayna hem de Rusya’nın IAEA ile iş birliği yapmasını talep etti.
Grossi, bağımsız bir değerlendirme yapılması için bölgeye ekip gönderilmesi gerektiğini vurguladı.