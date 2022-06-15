Rusya, Severodonetsk’teki Ukraynalı askerlerden teslim olmalarını istedi

Rusya, Donbas’ta yer alan ve savaşın merkez üssü konumdaki Severodonetsk'i savunan Ukrayna kuvvetlerinden silah bırakmalarını istedi. Ukrayna ise, haftalarca süren Rus bombardımanına ve Severodonetsk'in çoğunu harabeye çeviren saldırılara direnen bir kimya fabrikası olan Azot'ta askerlerin yanında 500'den fazla sivilin mahsur kaldığını açıkladı. İşte Ukrayna-Rusya savaşında son durum...

Haberler - ntv.com.tr 15.06.2022 - 10:08

Rusya, Severodonetsk’teki Ukraynalı askerlerden teslim olmalarını istedi - 1

Rus ordusu, toplu olarak Donbas olarak bilinen Luhansk ve Donetsk'in tam kontrolünü ele geçirme girişiminde askeri çabalarının çoğunu Severodonetsk’i ele geçirmeye kaydırdı. 

Rusya, Severodonetsk’teki Ukraynalı askerlerden teslim olmalarını istedi - 2

Luhansk valisi Serhiy Hayday, iki Rus tabur taktik grubunun daha bölgeye taşındığını söyledi. Severodonetsk’teki çatışmalar, savaşın en kanlı muharebelerinden birine dönüştü ve 'nın Donbas'taki ilerlemesinde potansiyel bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Rusya, Severodonetsk’teki Ukraynalı askerlerden teslim olmalarını istedi - 3

Diğer taraftan, Severodonetsk'teki bir kimya fabrikası olan Azot'ta askerlerin yanında mahsur kaldığına inanılan yaklaşık 500 sivil, bu sabah olası bir insani koridordan şehirden kaçmaya hazırlandığı belirtildi. 

Rusya, Severodonetsk’teki Ukraynalı askerlerden teslim olmalarını istedi - 4

Hayday, 40'ı çocuk olmak üzere yaklaşık 500 sivilin kentteki Azot kimyasal fabrikasına ağır Rus saldırılarına karşı sığındığını söyledi.

Rusya, Severodonetsk’teki Ukraynalı askerlerden teslim olmalarını istedi - 5

Hayday, “Azot'a bombardıman o kadar güçlü ki, "İnsanlar barınaklarda artık dayanamıyor, psikolojik durumları gergin" dedi. 

Rusya, Severodonetsk’teki Ukraynalı askerlerden teslim olmalarını istedi - 6

Bununla birlikte, Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Albay General Mikhail Mizintsev, Ukraynalı savaşçıların Moskova saatiyle sabah 08.00'den itibaren “silah bırakmaları” halinde sivillerin serbest bırakılacağına söz verdi.

Rusya, Severodonetsk’teki Ukraynalı askerlerden teslim olmalarını istedi - 7

Ukrayna ise  bildirilen insani koridor hakkında henüz yorum yapmadı. Daha önce Rusya'yı ateşkes anlaşmalarını ihlal etmekle suçlamıştı.

Rusya, Severodonetsk’teki Ukraynalı askerlerden teslim olmalarını istedi - 8

RUSYA KENTİN  YÜZDE 80'İNDE KONTROLÜ SAĞLADI

Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 24 Şubat’tan bu yana devam ederken, Rus ordusu, Severodonetsk kentinin yaklaşık yüzde 80’inde kontrolü ele geçirdi.

Rusya, Severodonetsk’teki Ukraynalı askerlerden teslim olmalarını istedi - 9

Luhansk Bölge Valisi Hayday kentteki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Gaidai sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kentin bir kısmında Ukrayna askerleri tarafından direnişin sürdüğüne dikkat çekerek, Rus ordusu tarafından kente giden 3 köprünün de yıkıldığını açıkladı.

Rusya, Severodonetsk’teki Ukraynalı askerlerden teslim olmalarını istedi - 10

Kentte yaşayan sivillere yardımların ulaştırılamadığını aktaran Hayday, "Artık ne yazık ki şehre girmek, şehre bir şeyler teslim etmek tamamen imkansız.

Rusya, Severodonetsk’teki Ukraynalı askerlerden teslim olmalarını istedi - 11

Tahliye mümkün değil" ifadelerini kullanarak, “Faşistler, Ukrayna’nın bir parçası olan Severodonetsk’te kontrolü tamamen ele geçiremedi. Kent merkezine giden yollar ve köprüler kapandı. Kentte kalan sakinler son derece güç koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor. Buraya insani yardımlar ulaştırmak güçleşti. Rus ordusu Severodonetsk’ten hızla çıksa bile kış döneminden önce burayla bağlantı kurmak çok zor” dedi.

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