Rusya, Severodonetsk’teki Ukraynalı askerlerden teslim olmalarını istedi

Luhansk valisi Serhiy Hayday, iki Rus tabur taktik grubunun daha bölgeye taşındığını söyledi. Severodonetsk’teki çatışmalar, savaşın en kanlı muharebelerinden birine dönüştü ve Rusya'nın Donbas'taki ilerlemesinde potansiyel bir dönüm noktası olarak görülüyor.