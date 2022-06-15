Rusya, Severodonetsk’teki Ukraynalı askerlerden teslim olmalarını istedi

Haberler - ntv.com.tr 15.06.2022 - 10:08
Rus ordusu, toplu olarak Donbas olarak bilinen Luhansk ve Donetsk'in tam kontrolünü ele geçirme girişiminde askeri çabalarının çoğunu Severodonetsk’i ele geçirmeye kaydırdı.
Luhansk valisi Serhiy Hayday, iki Rus tabur taktik grubunun daha bölgeye taşındığını söyledi. Severodonetsk’teki çatışmalar, savaşın en kanlı muharebelerinden birine dönüştü ve Rusya'nın Donbas'taki ilerlemesinde potansiyel bir dönüm noktası olarak görülüyor.
Diğer taraftan, Severodonetsk'teki bir kimya fabrikası olan Azot'ta askerlerin yanında mahsur kaldığına inanılan yaklaşık 500 sivil, bu sabah olası bir insani koridordan şehirden kaçmaya hazırlandığı belirtildi.
Hayday, 40'ı çocuk olmak üzere yaklaşık 500 sivilin kentteki Azot kimyasal fabrikasına ağır Rus saldırılarına karşı sığındığını söyledi.
Hayday, “Azot'a bombardıman o kadar güçlü ki, "İnsanlar barınaklarda artık dayanamıyor, psikolojik durumları gergin" dedi.
Bununla birlikte, Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Albay General Mikhail Mizintsev, Ukraynalı savaşçıların Moskova saatiyle sabah 08.00'den itibaren “silah bırakmaları” halinde sivillerin serbest bırakılacağına söz verdi.
Ukrayna ise bildirilen insani koridor hakkında henüz yorum yapmadı. Daha önce Rusya'yı ateşkes anlaşmalarını ihlal etmekle suçlamıştı.
Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 24 Şubat’tan bu yana devam ederken, Rus ordusu, Severodonetsk kentinin yaklaşık yüzde 80’inde kontrolü ele geçirdi.
Luhansk Bölge Valisi Hayday kentteki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.
Gaidai sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kentin bir kısmında Ukrayna askerleri tarafından direnişin sürdüğüne dikkat çekerek, Rus ordusu tarafından kente giden 3 köprünün de yıkıldığını açıkladı.
Kentte yaşayan sivillere yardımların ulaştırılamadığını aktaran Hayday, "Artık ne yazık ki şehre girmek, şehre bir şeyler teslim etmek tamamen imkansız.
Tahliye mümkün değil" ifadelerini kullanarak, “Faşistler, Ukrayna’nın bir parçası olan Severodonetsk’te kontrolü tamamen ele geçiremedi. Kent merkezine giden yollar ve köprüler kapandı. Kentte kalan sakinler son derece güç koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor. Buraya insani yardımlar ulaştırmak güçleşti. Rus ordusu Severodonetsk’ten hızla çıksa bile kış döneminden önce burayla bağlantı kurmak çok zor” dedi.