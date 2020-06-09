Rusya sokağa çıkma yasağını kaldırdı

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER
ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:
"Brezilya (710 bin 887), Rusya
(476 bin 658), İspanya (288 bin 797), İngiltere (287 bin 399), Hindistan (267 bin 46), İtalya (235 bin 278), Peru (199 bin 696), Almanya (186 bin 233), İran (173 bin 832), Türkiye (171 bin 121), Fransa (154 bin 188), Şili (138 bin 846), Meksika (120 bin 102), Pakistan (108 bin 317), Suudi Arabistan (105 bin 283), Kanada (96 bin 244), Çin (83 bin 43), Katar (70 bin 158), Bangladeş (68 bin 504), Belçika (59 bin 348) ve Güney Afrika (50 bin 879)."