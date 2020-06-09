Rusya sokağa çıkma yasağını kaldırdı

Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 485 bin 253'e, ölü sayısı 6 bin 142’ye ulaştı. Rusya'da son 24 saatte 8 bin 595 kişide Covid-19'a rastlandı. Yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 171 arttı. Başkent Moskova'da bugünden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Güzellik salonları ve kuaförler de açıldı.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 09.06.2020 - 13:05

Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 595 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 485 bin 253'e çıktı. Ülkede son bir günde ölü sayısı 171 artarak 6 bin 142’ye, iyileşen sayısı 11 bin 709 artarak 242 bin 397'ye yükseldi.

Rusya 'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,8 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 38,1’inde semptom görülmedi. Salgının merkezi başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1572 artarak 198 bin 590’a, ölü sayısı 59 artarak 3 bin 29’a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte 238 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 13 milyon 200 binden fazla olduğu belirtildi. Açıklamada, 320 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

BAŞKENT MOSKOVA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün itibarıyla kaldırıldı. Güzellik salonları, kuaförler, veteriner klinikleri, iş bulma ajansları, fotoğraf, film ve ses stüdyoları faaliyete geçti. Şehirde mezarlıklar ziyarete açıldı.

Rusya 'da, ilk Covid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Covid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

MEKSİKA'DA SON 24 SAATTE 354 ÖLÜM Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 354 kişi hayatını kaybetti. Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 354 artarak 14 bin 53'e yükseldi. Ülkede Covid-19 vaka sayısı da 2 bin 999 artışla 120 bin 102'ye çıktı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Covid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

MEKSİKA DEVLET BAŞKANI COVID-19 TESTİ YAPMAYACAK Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, temas ettiği üst düzey bir ismin yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanmasının ardından virüs için test yaptırmayı planlamadığını söyledi.

Meksika'da Sosyal Güvenlik Sistemi Yöneticisi Zoe Robledo'nun, Tabasco eyaletinin başkenti Villahermosa'daki bir etkinlikte Obrador ile bir araya gelmesinden iki gün sonra yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.

Etkinliğe Meksika Devlet Başkanı'nın güvenlik kabinesinin üyeleri de katılırken, Obrador, "Test yaptırmayacağım çünkü bende semptomlar yok. Çok şükür iyiyim, sağlığıma dikkat ediyorum ve güvenli mesafeyi koruyorum" açıklamasını yaptı.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, ülkenin güneydoğusuna bir hafta süren gezisinin ardından 7 Haziran'da başkent Meksiko'ya dönmüştü. Obrador'un gezisi, Covid-19 salgınında vaka sayısının yüksek olduğu bir dönemde yanlış bir mesaj gönderdiği gerekçesiyle eleştirilmişti.

ÇİN'DE 3 COVID-19 VAKASI GÖRÜLDÜ Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 3, Güney Kore'de 35 vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, virüsten ölen bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, vakaların ikisinin Guangdong'da, birinin de Sıçuan eyaletinde saptandığı ifade edildi.

Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam Covid-19 vakası sayısı 83 bin 43'e çıkarken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti. Covid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de virüs bulaşan 78 bin 341 kişi de iyileşti.

GÜNEY KORE'DE BİR KİŞİ ÖLDÜ Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri'ne göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 35 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, salgın nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi. Ülkede Covid-19 vaka sayısı 11 bin 852'ye yükselirken, 274 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Kore'de şimdiye kadar Covid-19'a yakalanan 10 bin 589 kişi iyileşti. Ülkede halihazırda 989 Covid-19 vakası bulunuyor.

DÜNYADA COVID-19 VAKA SAYISI 7 MİLYON 200 BİNİ GEÇTİ Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 201 bin 567’ye ulaştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 408 bin 794 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 538 bin 693 kişi iyileşti. Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 254 bin 80 aktif enfekte vaka bulunuyor.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 26 bin 597 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 113 bin 61 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:



"Brezilya (710 bin 887), ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:"Brezilya (710 bin 887), Rusya (476 bin 658), İspanya (288 bin 797), İngiltere (287 bin 399), Hindistan (267 bin 46), İtalya (235 bin 278), Peru (199 bin 696), Almanya (186 bin 233), İran (173 bin 832), Türkiye (171 bin 121), Fransa (154 bin 188), Şili (138 bin 846), Meksika (120 bin 102), Pakistan (108 bin 317), Suudi Arabistan (105 bin 283), Kanada (96 bin 244), Çin (83 bin 43), Katar (70 bin 158), Bangladeş (68 bin 504), Belçika (59 bin 348) ve Güney Afrika (50 bin 879)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:



"İngiltere 40 bin 597, Brezilya 37 bin 312, İtalya 33 bin 964, Fransa 29 bin 209, İspanya 27 bin 136, Meksika 14 bin 53, Belçika 9 bin 606, Almanya 8 bin 792, İran 8 bin 351, Kanada 7 bin 835, Hindistan 7 bin 473, "İngiltere 40 bin 597, Brezilya 37 bin 312, İtalya 33 bin 964, Fransa 29 bin 209, İspanya 27 bin 136, Meksika 14 bin 53, Belçika 9 bin 606, Almanya 8 bin 792, İran 8 bin 351, Kanada 7 bin 835, Hindistan 7 bin 473, Rusya 5 bin 971, Peru 5 bin 571, Türkiye 4 bin 711, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 264, Pakistan 2 bin 172, Bangladeş 930, Suudi Arabistan 746 ve Katar 57."