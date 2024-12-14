Rusya, Suriye'den çekiliyor mu? Üsler havadan görüntülendi
Suriye'de Esad rejiminin çökmesiyle birlikte Rus üslerinin durumu merak konusu oldu. Bir Amerikan teknoloji şirketi o üslerin uydu fotoğraflarını yayınladı. Üslerdeki bazı malzemelerin taşınmak üzere kargo uçaklarına konulduğu görüldü. Batılı uzmanlara göre bölgede kademeli bir çekilmenin başladığı açık. Ancak Moskova'nın Suriye'den tamamen çekilip çekilmeyeceği bilinmiyor.
SURİYE'DEKİ RUS ÜSLERİ
Beşar Esad'ın en büyük destekçisi Rusya'nın Suriye'de Hmeymim Hava üssü ve Tartus Deniz Üssü bulunuyor.
Esad rejiminin devrilmesi ve Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasıyla Moskova yönetiminin bu üslerle ilgili tutumu merak konusuydu.
Amerikan teknoloji şirketi Maxar, hava üssünden uydu fotoğraflarını yayınladı.