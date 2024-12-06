Rusya üç temel şartını açıkladı: Ukrayna savaşı bitecek mi?

ÖDÜL VE CEZA YÖNTEMİ

ABD Başkanı seçilen Trump'ın yeni Rusya-Ukrayna temsilcisi emekli Korgeneral Keith Kellogg da dahil olmak üzere üç danışmanın önerilerinde, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunun rafa kaldırılması da yer alıyor.

Trump'ın danışmanları, Rusya ve Ukrayna'yı ödül ve ceza yöntemiyle müzakerelere zorlamayı planlıyor.

Ukrayna görüşmeyi kabul etmediği sürece askerİ yardımların kesilmesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmeyi reddetmesi durumunda ise yardımların arttırılması bu stratejinin bir parçası.