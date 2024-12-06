Rusya üç temel şartını açıkladı: Ukrayna savaşı bitecek mi?
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşını sona erdirmek için Rusya'nın şartlarını açıkladı. Lavrov, Putin'in haziran ayında yaptığı bir konuşmayı hatırlatarak savaşı bitirmek için üç ana koşula parmak bastı. Bu koşullar arasında Ukrayna güçlerinin Rus topraklarından çekilmesi, Rusça konuşan sakinlerin haklarının güvence altına alınması ve Ukrayna'nın nükleer silahlardan arındırılmış tarafsız bir devlet olması var. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın danışmanları da, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yeni planlar ortaya atıyor. Bu planlar, Ukrayna topraklarının büyük bir kısmının Rusya'ya bırakılmasını öneriyor. Öneriler arasında, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunun rafa kaldırılması da yer alıyor. Trump'ın danışmanları, Rusya ve Ukrayna'yı ödül ve ceza yöntemiyle müzakerelere zorlamayı planlıyor.
LAVROV HEDEF VE ŞARTLARI AÇIKLADI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın askeri operasyonunun hedefleri ve sona erme şartları konusunda net olduğunu söyledi.
Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakere etmeyi reddetmekle sık sık haksız yere suçlandığını öne sürdü.