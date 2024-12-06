Rusya üç temel şartını açıkladı: Ukrayna savaşı bitecek mi?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşını sona erdirmek için Rusya'nın şartlarını açıkladı. Lavrov, Putin'in haziran ayında yaptığı bir konuşmayı hatırlatarak savaşı bitirmek için üç ana koşula parmak bastı. Bu koşullar arasında Ukrayna güçlerinin Rus topraklarından çekilmesi, Rusça konuşan sakinlerin haklarının güvence altına alınması ve Ukrayna'nın nükleer silahlardan arındırılmış tarafsız bir devlet olması var. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın danışmanları da, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yeni planlar ortaya atıyor. Bu planlar, Ukrayna topraklarının büyük bir kısmının Rusya'ya bırakılmasını öneriyor. Öneriler arasında, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunun rafa kaldırılması da yer alıyor. Trump'ın danışmanları, Rusya ve Ukrayna'yı ödül ve ceza yöntemiyle müzakerelere zorlamayı planlıyor.

Rusya üç temel şartını açıkladı: Ukrayna savaşı bitecek mi? - 1

LAVROV HEDEF VE ŞARTLARI AÇIKLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın askeri operasyonunun hedefleri ve sona erme şartları konusunda net olduğunu söyledi.

Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakere etmeyi reddetmekle sık sık haksız yere suçlandığını öne sürdü.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya üç temel şartını açıkladı: Ukrayna savaşı bitecek mi? - 2

"ZELENSKİ KAPILARI KAPATTI"

İki yıl önce Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin, Batı'nın ateşkes şartlarını dikte edeceği inancı ile kapılarını her türlü müzakere görüşmesine kapadığı belirtildi.

Rusya üç temel şartını açıkladı: Ukrayna savaşı bitecek mi? - 3

ÜÇ TEMEL ŞART

Rusya'nın kabul edeceği şartlar sorulduğunda ise Lavrov, Putin'in haziran ayında yaptığı bir konuşmayı hatırlattı.

Rus lider, konuşmasında Moskova'nın tutumunu şöyle açıklamıştı: Ukrayna, güçlerini Rus topraklarından çekmeli, Rusça konuşan sakinlerin haklarını güvence altına almalı ve tarafsız, nükleer silahlardan arındırılmış bir devlet haline gelmeli.

Rusya üç temel şartını açıkladı: Ukrayna savaşı bitecek mi? - 4

"NATO KESİNLİKLE YOK"

Lavrov, "Temel ilke Ukrayna'nın blok dışı statüsüdür. NATO yok. Kesinlikle. Askeri üs yok, Ukrayna topraklarında yabancı birliklerin katılımıyla askeri tatbikat yok." diye konuştu.

Üst düzey diplomat, Moskova'nın Ukrayna'nın Rus dili, medyası, kültürü ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne karşı ayrımcılık yapmaya devam edebileceği herhangi bir anlaşmaya tolerans göstermeyeceğini de sözlerine ekledi.

Rusya üç temel şartını açıkladı: Ukrayna savaşı bitecek mi? - 5

TRUMP'IN UKRAYNA PLANI

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın danışmanları, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek için ülkenin büyük bir kısmının yakın bir gelecekte Rusya'ya bırakılmasını öneriyor.

Rusya üç temel şartını açıkladı: Ukrayna savaşı bitecek mi? - 6

ÖDÜL VE CEZA YÖNTEMİ

ABD Başkanı seçilen Trump'ın yeni Rusya-Ukrayna temsilcisi emekli Korgeneral Keith Kellogg da dahil olmak üzere üç danışmanın önerilerinde, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunun rafa kaldırılması da yer alıyor.

Trump'ın danışmanları, Rusya ve Ukrayna'yı ödül ve ceza yöntemiyle müzakerelere zorlamayı planlıyor.

Ukrayna görüşmeyi kabul etmediği sürece askerİ yardımların kesilmesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmeyi reddetmesi durumunda ise yardımların arttırılması bu stratejinin bir parçası.

Rusya üç temel şartını açıkladı: Ukrayna savaşı bitecek mi? - 7

"SAVAŞI 24 SAATTE BİTİRECEĞİM"

Trump, seçim kampanyası sırasında, yaklaşık üç yıldır devam eden savaşı 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonraki 24 saat içinde, hatta daha önce sona erdireceği taahhüdünde bulunmuş fakat bunu nasıl yapacağını açıklamamıştı.

Rusya üç temel şartını açıkladı: Ukrayna savaşı bitecek mi? - 8

KUZEY KORE ASKER GÖNDERMİŞTİ

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker gönderdiği kamuoyuna yansımış, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise en az 11 bin Kuzey Kore askerinin Rusya'nın sınır bölgesi Kursk’a konuşlandırıldığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ve Kuzey Kore birlikleri Rus toprağı Kursk'ta ilk kez karşı karşıya gelmişti.

Ukrayna mevzilerine baskın düzenleyen Kuzey Kore askerleri cephede ilk kayıplarını vermişti.

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