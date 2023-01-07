Rusya UFO vurduğunu duyurdu

Rusya Hava Kuvvetleri, Ukrayna sınırına yakın Rostov Oblastı'nda bir UFO'yu (tanımlanamayan uçan nesne) düşürdüğünü duyurdu. Yerel medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında ise gökyüzünde patlayan küçük bir nesnenin görüntüleri paylaşıldı.

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The Jerusalem Post’un bildirdiğine göre, haber ilk olarak Rostov Oblast Valisi Vasily Golubev tarafından Telegram'da paylaşıldı. Golubey, UFO’nun  Sultan Sala köyünün yukarısında görüldüğünü belirterek, "Herkesi sakin olmaya çağırıyorum. Güvenliği sağlamak için tüm güçler devreye giriyor. Gökyüzü uçaksavar savunmalarıyla kaplı" diye konuştu.

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UKRAYNA İHA'SI MI?

Bununla birlikte, cisim hala tanımlanmamış olsa da uzaylı olması muhtemel görünmüyor. Bir Rus milletvekili, söz konusu UFO’nun Ukrayna tarafından gönderilen bir İHA olduğunu iddia etti.

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Rus Devlet Duması milletvekili Anatoly Wasserman, "Kiev teröristleri" olarak adlandırdığı Ukrayna kuvvetlerinin ayrım gözetmeden İHA’lar aracılığıyla  Rus sivillere ateş ettiğini öne sürdü. 

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AZAK DENİZİ HAKKINDA

Diğer taraftan Rostov Oblastı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayati bir stratejik su yolu olan Azak Denizi boyunca yer alıyor.  Rusya, Ukrayna'nın Azak Denizi'ni çevreleyen tüm topraklarını, yani Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk oblastlarını tamamen kontrol alına öne sürdü.  

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Ancak savaşa ve yetkililerin açıklamalarına rağmen, Rostov Oblastı'nın pek çok sakini bu açıklamadan tatmin olmadı.

Habere göre, Rostov'da yaşayanlar UFO’nun Ay'ın düşürülmesinden ya da Noel Baba’nın Kuzey Kutbu’na dönmesinden kaynaklandığına dair akıl dışı teoriler ortaya arttı. 

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Öte yandan, son olarak Rostov Oblastı’nda ortaya çıkan UFO’ya benzer olayla bölgede daha önce de yaşandı. 

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2007'de, Azak Denizi'ndeki bazı balıkçılar garip ve tanımlanamayan 100 kilogram ağırlığında bir canlı yakaladı. Balıkçılar, bu canlıyı bir cep telefonu kamerasıyla filme almışlar ve onun bir tür uzaylı olduğunu varsaymışlardı.

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Ancak, hayvanın ne olduğunu anlayamadan  Rus balıkçılar bu sözde uzaylıyı yemeye karar verdi. Birçok uzman ise söz konusu hayvanın uzaylı değil,  mersin balığı ya da gitar balığı olabileceğini açıkladı.

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