Rusya UFO vurduğunu duyurdu

Ancak savaşa ve yetkililerin açıklamalarına rağmen, Rostov Oblastı'nın pek çok sakini bu açıklamadan tatmin olmadı.

Habere göre, Rostov'da yaşayanlar UFO’nun Ay'ın düşürülmesinden ya da Noel Baba’nın Kuzey Kutbu’na dönmesinden kaynaklandığına dair akıl dışı teoriler ortaya arttı.