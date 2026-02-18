Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ikinci gün sona erdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya, Cenevre'deki üçlü ve ikili müzakerelerin başladığı günü saldırılarla karşıladı. Bu, Rusya'nın ne istediğini ve neyin peşinde olduğunu çok açık şekilde gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı. Zelenskiy, müttefik ülkeleri Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya çağırmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Bu sefer, toprak sorunu ve diğer hususlar dahil daha geniş yelpazedeki konular istişare edilecek. Bu konular taleplerimizle ilgilidir." demişti.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.