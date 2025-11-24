Rusya-Ukrayna barış sürecinde son durum: Zelenski'nin mesajları
24.11.2025 15:48
AFP
ABD'nin Ukrayna barış önerisine karşı Avrupa kendi teklifini sunarken, Kiev'de tedbirli bekleyiş sürüyor. Ukrayna lideri Zelenski, "Daha fazlasına ihtiyaç var" dedi.
"ÖNEMLİ AMA YETERSİZ"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenki, ABD ile Cenevre'de yapılan görüşmelerin ardından atılan "önemli adımları" övdü ancak Rusya ile savaşın sona erdirilmesi için müzakerelerde daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
ABD'nin barış önerisinin Moskova'nın taleplerine uygun olduğu yönündeki eleştirilerin ardından Ukraynalı, Amerikalı ve Avrupalı yetkililer dün İsviçre'de bir araya gelmişti.
Cenevre'de müzakerelerde ilerleme sağlandığını iddia eden taraflar, ortak açıklamalarında müzakerelerin "yapıcı" olduğunu belirtti. Avrupa Birliği liderlerinin bugün Angola'da düzenlenecek zirve kapsamında Ukrayna konusunda acil görüşmeler yapması bekleniyor.
KAÇIRILAN UKRAYNALI ÇOCUKLAR
İsviçre'de düzenlenen konferansta görüntülü konuşan Zelenski, "ABD tarafıyla koordineli olarak attığımız adımlarda son derece hassas noktaları korumayı başardık" dedi.
Bunlar arasında "herkes için herkes formülü kapsamında tüm Ukraynalı savaş esirlerinin ve sivillerin tamamen serbest bırakılması ve Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların tamamen geri gönderilmesi de yer alıyordu.
Zelenski, "Bunlar önemli adımlar, ancak gerçek barışa ulaşmak için daha fazlasına ihtiyaç var" dedi.
ABD'NİN 28 MADDELİK PLANI
ABD'nin geçen hafta sunduğu 28 maddelik öneri, Moskova'nın işgal ettiği topraklardan daha fazlasını ele geçirmesine olanak sağlaması nedeniyle Avrupa'yı ürküttü.
Kiev ve AB'deki birçok kişi bunu Moskova'ya fiili bir teslimiyet olarak gördü.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova'nın başlangıçta Donald Trump tarafından onaylanan ve Putin tarafından memnuniyetle karşılanan planda "ayarlamalar" yapıldığının farkında olduğunu söyledi.
Peskov, "Bekleyeceğiz" dedi.