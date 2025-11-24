Rusya-Ukrayna barış sürecinde son durum: Zelenski'nin mesajları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenki, ABD ile Cenevre'de yapılan görüşmelerin ardından atılan "önemli adımları" övdü ancak Rusya ile savaşın sona erdirilmesi için müzakerelerde daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

ABD'nin barış önerisinin Moskova'nın taleplerine uygun olduğu yönündeki eleştirilerin ardından Ukraynalı, Amerikalı ve Avrupalı ​​yetkililer dün İsviçre'de bir araya gelmişti.

Cenevre'de müzakerelerde ilerleme sağlandığını iddia eden taraflar, ortak açıklamalarında müzakerelerin "yapıcı" olduğunu belirtti. Avrupa Birliği liderlerinin bugün Angola'da düzenlenecek zirve kapsamında Ukrayna konusunda acil görüşmeler yapması bekleniyor.