Rusya Ukrayna gerginliğinde son durum: Biden savaş tarihi verdi

Diğer yandan, Ukrayna yönetiminin Biden'ın Zelenskiy ile görüşmesinin "iyi gitmediği"nden şikayetçi olduğu ileri sürüldü.



CNN’in haberine göre, üst düzey bir Ukraynalı yetkili, tarafların muhtemel bir Rus saldırısının risk düzeyi konusunda anlaşamadığı için görüşmenin iyi gitmediğini aktardı.



Ukraynalı yetkili, Biden'ın bir Rus saldırısının eli kulağında olduğu uyarısına, Zelenskiy'nin "Rusya'dan kaynaklı tehdidin tehlikeli ancak belirsiz olduğu", "bir saldırının yapılacağının kesin olmadığı" şeklindeki pozisyonunu yeniden dile getirdiğini ifade etti.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın görüşme sırasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin ortak ve müttefikleriyle birlikte kararlılıkla karşılık vermeye hazır olduğunu ilettiği belirtilmişti.