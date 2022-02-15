Rusya-Ukrayna geriliminde son durum: Yeni uydu görüntüleri sınırdaki askeri hareketliliğin arttığını gösterdi

ABD UYARILARINI TEKRARLADI

Ayrıca, Zelenskiy'in ofisi, Ukrayna'daki tüm köy ve kasabalarda ülke bayraklarını dalgalandırmaya ve tüm ulusun yarın saat 10.00'da milli marşı söylemeye çağıran bir kararname yayınladı.

Öte yandan, ABD'li yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirli bir günde emredilen bir saldırıyı ön görmediklerini, ancak her an gelebileceğine dair uyarıları tekrarladılar.