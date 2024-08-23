Rusya-Ukrayna hattı ateş altında: Nükleer santralde alarm verildi, yakıt yüklü feribot imha edildi
Çatışmaların yoğunlaştığı Kursk'ta, Ukrayna'nın nükleer santrale saldırı gişirimi düzenlediğini bildiren Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na çağrı yaptı. Kırım'a mal tedarik eden Kavkaz limanında ise yakıt tankı yüklü bir feribot, Ukrayna'nın saldırısı sonucu battı, limanda yangın çıktı.
SANTRAL BAKIMA ALINACAK
Ukrayna ve Rusya birliklerinin Rus toprağı Kursk'taki çatışmaları devam ediyor.
Bugün, bölgedeki nükleer santral için tedbir alındığı açıklandı.
Devlet nükleer şirketi Rosatom'un bir birimi olan Rosenergoatom, santralin bir güç ünitesinin 25 Ağustos'ta planlı bakıma alınacağını bildirdi.