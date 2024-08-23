Rusya-Ukrayna hattı ateş altında: Nükleer santralde alarm verildi, yakıt yüklü feribot imha edildi

RUS GÜÇLERİ DONETSK'TE İLERLİYOR

Rusya dün ise güçlerinin Donetsk bölgesinde bir yerleşim yerini ele geçirdiğini ve birçok cephede Ukrayna birliklerine ve teçhizatına saldırdığını bildirdi.

Kiev de Donetsk'in Pokrovsk yönünde çatışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ve Ukrayna birliklerinin, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv bölgesinde saldırı operasyonları başlattığını aktardı.