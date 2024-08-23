Rusya-Ukrayna hattı ateş altında: Nükleer santralde alarm verildi, yakıt yüklü feribot imha edildi

Çatışmaların yoğunlaştığı Kursk'ta, Ukrayna'nın nükleer santrale saldırı gişirimi düzenlediğini bildiren Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na çağrı yaptı. Kırım'a mal tedarik eden Kavkaz limanında ise yakıt tankı yüklü bir feribot, Ukrayna'nın saldırısı sonucu battı, limanda yangın çıktı.

Rusya-Ukrayna hattı ateş altında: Nükleer santralde alarm verildi, yakıt yüklü feribot imha edildi - 1

SANTRAL BAKIMA ALINACAK

Ukrayna ve Rusya birliklerinin Rus toprağı Kursk'taki çatışmaları devam ediyor.

Bugün, bölgedeki nükleer santral için tedbir alındığı açıklandı.

Devlet nükleer şirketi Rosatom'un bir birimi olan Rosenergoatom, santralin bir güç ünitesinin 25 Ağustos'ta planlı bakıma alınacağını bildirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya-Ukrayna hattı ateş altında: Nükleer santralde alarm verildi, yakıt yüklü feribot imha edildi - 2

YAKIT DEPOSU YAKININDA İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Rus devlet ajansı TASS'ın haberine göre, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı (İHA) dün gece boyunca nükleer santrale saldırı girişiminde bulundu.

Ajans, İHA'nın kullanılmış nükleer yakıt deposu yakınlarında düşürüldüğünü bildirdi.

Rusya-Ukrayna hattı ateş altında: Nükleer santralde alarm verildi, yakıt yüklü feribot imha edildi - 3

"NÜKLEER TERÖR EYLEMİ"

Nükleer santral, Ukrayna güçlerinin 6 Ağustos'ta sürpriz bir saldırı başlatmasından bu yana şiddetli çatışmaların yaşandığı Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde yer alıyor.

TASS'ın aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, bunun bir “nükleer terör eylemi” olduğunu ve Birleşmiş Milletler gözlemcisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) derhal yanıt vermesini gerektirdiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna hattı ateş altında: Nükleer santralde alarm verildi, yakıt yüklü feribot imha edildi - 4

PUTİN ATOM ENERJİ AJANSINI BİLGİLENDİRDİ

UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin önümüzdeki hafta santrali ziyaret etmesi bekleniyor.

Grossi, nükleer bir kazayı önlemek için "azami itidal" çağrısında bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk olarak dün, Ukrayna'yı tesise saldırmaya çalışmakla suçladı ve Moskova'nın UAEA'yı bilgilendirdiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna hattı ateş altında: Nükleer santralde alarm verildi, yakıt yüklü feribot imha edildi - 5

KAVKAZ LİMANINDA YANGIN

Öte yandan Rusya'nın Kırım'a mal tedarik eden Kavkaz limanında yangın çıktı.

TASS haber ajansı, yakıt tankı yüklü bir feribotun Ukrayna saldırısı sonucu battığını duyurdu.

Ukrayna Donanması bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'dan ele geçirip ilhak ettiği Kırım'a yakıt ve silah götürmek için kullanıldığını söylediği feribotu imha ettiğini doğruladı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı,  önceki gün gerçekleşen saldırının ardından Rusya'nın güneyi ile Kırım arasında çalışan bir feribot seferini askıya aldığını duyurdu.

Kavkaz limanı, Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük çıkış noktalarından biri.

Rusya-Ukrayna hattı ateş altında: Nükleer santralde alarm verildi, yakıt yüklü feribot imha edildi - 6

RUS GÜÇLERİ DONETSK'TE İLERLİYOR

Rusya dün ise güçlerinin Donetsk bölgesinde bir yerleşim yerini ele geçirdiğini ve birçok cephede Ukrayna birliklerine ve teçhizatına saldırdığını bildirdi.

Kiev de Donetsk'in Pokrovsk yönünde çatışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ve Ukrayna birliklerinin, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv bölgesinde saldırı operasyonları başlattığını aktardı.

Rusya-Ukrayna hattı ateş altında: Nükleer santralde alarm verildi, yakıt yüklü feribot imha edildi - 7

BİR KÖY ELE GEÇİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'nın dün yayınladığı rapora göre Rus güçleri Donetsk bölgesindeki Mezhevoye Köyü'nü ele geçirdi.

Rus kuvvetleri Harkiv, Donetsk, Sumi ve Zaporijyadahil olmak üzere birçok yöne saldırılar düzenleyerek dokuz Ukrayna karşı saldırısını püskürttü, Ukrayna kuvvetlerine kayıplar verdirdi.

Rusya-Ukrayna hattı ateş altında: Nükleer santralde alarm verildi, yakıt yüklü feribot imha edildi - 8

SAVAŞ ARAÇLARI İMHA EDİLDİ

Rus birliklerinin ayrıca köydeki Ukrayna tankları, zırhlı araçlar ve Amerikan yapımı obüsler dahil olmak üzere 30'dan fazla ekipmanı imha ettiği kaydedildi.

Rus hava savunma güçleri bir MiG-29 savaş uçağı ve 91 insansız hava aracını da düşürdü.

Rusya-Ukrayna hattı ateş altında: Nükleer santralde alarm verildi, yakıt yüklü feribot imha edildi - 9
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