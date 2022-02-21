Rusya-Ukrayna krizi: Rusya 'vurduk' dedi, Ukrayna reddetti

"BİDEN-PUTİN GÖRÜŞMESİ İÇİN SOMUT BİR PLAN YOK"

Diğer taraftan, Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında Ukrayna konusunda bir zirve için somut bir planın bulunmadığı açıklandı.

Ancak, Kremlin iki lider arasında her zaman telefon ile ya da yüzyüze bir görüşmenin ayarlanabileceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın doğusundaki durumun son derece gergin olduğuna işaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Rusya Güvenlik Konseyi ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceğini söyledi.