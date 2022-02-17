Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, Moskova'nın tansiyonu düşürmeye yönelik açıklamalarına rağmen devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün gönderileceğini açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya bitişik bölgelerde tatbikatı tamamlayan birliklerinin bir kısmını geri çekmeye başladığını duyurdu. Ancak, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna sınırından çekildiğini görmüş değiliz" açıklamasını yaptı.

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters - NTV Haber - Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 15:19 | Son Güncelleme : 17.02.2022 - 15:22

Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü - 1

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rus askerlerinin geri çekildiğini görmüş değiliz. Hazırlı olmak zorundayız. Biz çatışmayı engellemek için varız. Belarus'ta konumlandırılan füzeler uzun vadeli olarak endişeye yol açıyor. NATO müttefiklerinin ile yaptığı en önemli anlaşmalardan biri buydu. Ama Rusya, yeni füzeler üreterek hepimizin güvenliğini tehlike atmış oldu" açıklamasını yaptı.

Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü - 2

Ukraynalı yetkililer, ülkenin doğusundaki ayrılıkçı mevzileri hedef alma suçlamalarını yalanladı.

Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü - 3

"UKRAYNA BİRLİKLERİ ATEŞ AÇMADI"

Ukrayna Ortak Güçler Operasyonu’nun sözcüsü, "Pozisyonlarımıza 122 mm top dahil olmak üzere yasak silahlarla ateş açılmasına rağmen, Ukrayna birlikleri ateş açmadı" dedi.

Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü - 4

Rus ayrılıkçılar Ukrayna ordusunun saldırı düzenlediğini öne sürmüştü.

Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü - 5

LAVROV: MEKTUBU BUGÜN GÖNDERECEĞİZ

Diğer taraftan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz" açıklamasını yaptı.

Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü - 6

RIA: YAKLAŞIK 10 ASKERİ KONVOY KIRIM'DAN AYRILDI

Bununla birlikte,  RIA Haber Ajansı’nın sabah saatlerinde bildirdiğine göre, yaklaşık 10 Rus askeri konvoyu, tatbikatları tamamladıktan sonra Kırım'dan ayrıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, konvoyların nereye taşındığı belirtilmedi.

Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü - 7

Rusya, bu hafta bazı birimlerinin Ukrayna'ya bitişik bölgelerde tatbikatları tamamladığını ve üslerine geri döndüğünü duyurdu.

Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü - 8

Ancak basın mensuplarına telekonferans yoluyla Ukrayna konusunda bilgilendirme yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Moskova'nın "asker çektik" iddiasını yalanladı.

Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü - 9

ABD'li üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı askerlerini geri çektiği iddiasının doğru olmadığını, bunun aksine son günlerde Moskova'nın sınıra ilave 7 bin civarında asker daha yığdığını öne sürdü. 

Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü - 10

"GİZLİ OLARAK SAVAŞ İÇİN HAZIRLIK YAPIYORLAR"

Yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomasiye açık olduğu yönündeki ifadelerinin aksine savaşa hazırlık yaptığını da savunarak, "Kamuoyu önünde görüşmeye açık olduklarını ve gerilimi düşürme iddialarını dile getiriyorlar, fakat aynı zamanda gizli olarak savaş için hazırlık yapıyorlar" dedi.

Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü - 11

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dünkü açıklamasında Rusya'nın sınırdan asker çektiği yönündeki iddiaları doğrulayacak bulgulara sahip olmadıklarını söylemişti. 

Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü - 12

Blinken, “Rusya'nın dediği bir şey var, bir de yaptığı şeyler var. Güçlerinde herhangi bir geri çekilme görmedik. Ukrayna sınırları boyunca çok tehditkar bir şekilde kalıyorlar. Söylediklerini uygularlarsa iyi olur. Ama şimdiye kadar görmedik” diye konuşmuştu. 

Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü - 13

150 BİN ASKERİN YIĞINAK YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

ABD Başkanı Joe Biden önceki günkü konuşmasında Rusya-Ukrayna sınırında 150 bin civarında Rus askerinin yığınak yaptığını açıklamıştı.

Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü - 14

UKRAYNALILARIN SIĞINAK ARAYIŞI

Diğer taraftan, Rusya'nın sınırdaki bazı askerlerini geri çektiğini açıklamasının ardından tansiyon dinmiş gibi gözükse de Ukraynalılar tedbiri elden bırakmıyor. Ukraynalı yetkililer, olası bir hava saldırısına karşı kullanılabilir sığınakları aramayı sürdürüyor.

Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü - 15

SIĞINAKLARIN ÇOĞU KULLANILABİLİR DURUMDA DEĞİL

Sınıra yaklaşık 39 kilometre mesafede bulunan Harkov'da bölge meclisi üyesi Yulia Smagina kentteki sığınak bulma çalışmalarına öncülük ediyor. Smagina şu ana kadar olası 4 bin 300 acil durum sığınağının 100'ünü buldu.

Ancak, yalnızca 4'ünün insanların kalması için hazır olduğunu söyledi. Hükümet tarafından olası sığınaklar olarak belirtilen bodrum katlarının ve yer altı sığınaklarının çoğunu su bastı. Bazıları ise kanalizasyon ve atıklar nedeniyle hasar görmüş durumda bulunuyor. 

Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü - 16

Ukraynalıların birçoğu  saldırının yakın olmadığına inansa da, bazıları kaçış çantaları yapıp güvenlik protokolleri oluşturarak  bu olasılığa karşı hazırlanıyor.  Harkov sakinlerinden  Elena Znatkova kızı Derya ile 2014 yılında ayrılıkçı güçler tarafından ele geçirildiğinde Luhansk kentinden kaçmıştı.

Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü - 17

Anne kızın şimdi olası bir Rusya saldırısına karşı ilaç, pasaport ve diğer temel ihtiyaçlardan oluşan çantaları hazır durumda bekliyor.

Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü - 18

Znatkova, “ anılarımız çok yoğun. Ancak yine de daha hazır ve korunmuş hissediyorum. Çünkü ne yapacağımı, nereye gideceğimi, yanıma ne alacağımı biliyorum” dedi.

Rusya-Ukrayna krizinde son durum: NATO sınırda geri çekilme olmadığını öne sürdü - 19

RUS ASKERLERİ ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya bitişik bölgelerde tatbikatı tamamlayan birliklerinin bir kısmını geri çekmeye başladığını, ancak sürecin biraz zaman alacağını söyledi.

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