Rusya ve Ukrayna arasında gerilimde tansiyon yükseliyor. Son olarak, Rusya, Ukrayna sınırından çekilen askerlerinin çekilme görüntülerini paylaşırken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Sahadaki Rus güçlerinin çekildiğini henüz görmedik, Moskova her geçen gün bölgeye daha çok asker yığıyor" diyerek Rusya'dan çekilmeye dair gerçek bir kanıt göstermesini istedi. Ardından açıklama yapan Kremlin ise Stonterberg'in iddiasını yalandı.İşte Rusya-Ukrayna krizinde yaşanan son durum... Rus haber ajansı Interfax, Rusya’nın güney askeri bölgesindeki daha fazla birliğine geri çekmeye hazırlandığı ve bu birliklerin daimi üslerine geri döneceğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan askeri birliklerin daimi üslerine dönme görüntüsünü yayımladı. Bakanlığın paylaştığı görüntüde, Kırım'daki poligonlarda tatbikatları tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birliklerinin Kerç köprüsü üzerinden üslere dönüşü yer aldı. Trenle dönüş yapan birliklere ait zırhlı araç ve tanklar görüntülendi. Ancak, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, askerlerin ve tankların sık sık hareket ettiğini söyleyerek, Moskova'yı Ukrayna sınırındaki askerlerini geri çektiğini kanıtlamaya çağırdı. Stoltenberg, "Rus'ların geri çekilip çekilmeyeceği henüz belli değil. Gördüğümüz, asker sayısını artırdıkları ve daha fazla askerin yolda olduğu" dedi. NATO savunma bakanlarının Brüksel'deki ittifak merkezindeki iki günlük toplantısının başlangıcında gazetecilere açıklamaya yapan Stoltenberg, "Gerçekten güçlerini geri çekmeye başlarlarsa, bunu memnuniyetle karşılayacağız.. Ancak, kuvvetleri sürekli ileri geri hareket ettiriyorlar. Öyle ki biz kuvvetlerin, muharebe tanklarının daha fazla hareketlendiğini görüyoruz. Rusya, geçek bir geri çekilmede olduğunu kanıtlamalı. Ukrayna sınırında 100 binden fazla askeri bulunan Rusya'nın hala Ukrayna'yı ansızın işgal etme yetisine sahip. En iyisini umuyoruz ama en kötüsüne de hazırız" diye konuştu. Bununla birlikte, Rusya'nın Stontenberg’e yanıt gecikmedi. Kremlin’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “NATO’nun Rus güçlerinin çekildiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığı açıklaması yanlıştır” dedi. Ayrıca, Ukrayna'daki siber saldırılarla Rusya'nın ilgisi olmadığını savunan Moskova yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın müzakereye istekli olmasının memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ayrıca, “Biden Rus halkını düşünmesini olumlu karşılıyoruz. Ancak, mantra gibi bize karşı tehditlerin tekrarlanmasından bıktık. Biden, Ukrayna’daki insanları birbirlerini vurmayı bırakmaya çağırması daha iyi olacaktır. Ancak, doğu Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgelerin tanınması Minsk Barış Anlaşmaları’na uygun olmayacaktır“açıklamasını yaptı.