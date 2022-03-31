Rusya-Ukrayna savaşı havacılık sektörünü etkiledi: Dünyanın en uzun ticari uçuşu geliyor

Hong Kong merkezli havayolu şirketi Cathay Pasifik dünyanın en uzun ticari uçuşunu gerçekleştirmek üzere olduğunu açıkladı.

Cathay Pasifik, rotayı henüz tam olarak netleştirmemiş olsa da, transatlantik uçuş yolunun 9 bin deniz milinin biraz altında olacağını duyurdu. Bu durum, seferin 10 bin 357 mile veya 16 bin 668 kilometreye eşdeğer olması anlamına geliyor. Eğer rota onaylanırsa, bu, Singapur ile New York arasındaki 15 bin 343 km olan mevcut dünyanın en uzun mesafe uçuşunu aşacak.