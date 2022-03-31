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Rusya-Ukrayna savaşı havacılık sektörünü etkiledi: Dünyanın en uzun ticari uçuşu geliyor

Hong Kong merkezli ulusal havayolu Cathay Pacific dünyanın en uzun ticari uçuşunu gerçekleştirmek üzere olduğunu açıkladı. Şirket, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından pek çok hava yolu şirketinin Rus hava sahasını pas geçmesi sonrasında New York seferlerini Atlantik üzerinden yönlendireceğini açıkladı. Böylelikle dünyanın en uzun ticari uçuş rotası 16 bin 668 km uzunluğunda olacak.

Haberler - ntv.com.tr 31.03.2022 - 11:54 | Son Güncelleme : 31.03.2022 - 11:59

Rusya-Ukrayna savaşı havacılık sektörünü etkiledi: Dünyanın en uzun ticari uçuşu geliyor - 1

Hong Kong merkezli havayolu şirketi Cathay Pasifik dünyanın en uzun ticari uçuşunu gerçekleştirmek üzere olduğunu açıkladı. 

Cathay Pasifik,  rotayı henüz tam olarak netleştirmemiş olsa da, transatlantik uçuş yolunun 9 bin deniz milinin biraz altında olacağını duyurdu. Bu durum, seferin 10 bin 357 mile veya 16 bin 668 kilometreye eşdeğer olması anlamına geliyor. Eğer rota onaylanırsa, bu, Singapur ile New York arasındaki  15 bin 343 km olan mevcut dünyanın en uzun mesafe uçuşunu aşacak.

Rusya-Ukrayna savaşı havacılık sektörünü etkiledi: Dünyanın en uzun ticari uçuşu geliyor - 2

Bununla birlikte, pek çok havayolu ,Rusya’nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından karşılıklı olarak ilan edilenkhava ablukaları nedeniyle  Rus hava sahasından kaçınıyor. Ancak,  Cathay Pasific, rotasının uygun rüzgar koşullarına bağlı olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı havacılık sektörünü etkiledi: Dünyanın en uzun ticari uçuşu geliyor - 3

Havayolundan bir temsilci CNN'ye yaptığı açıklamada, "Havacılık dünyasındaki olası olaylar veya senaryolar için her zaman acil durum rotaları oluşturuyoruz. Günlük uçuş rotalarını karşılaştırıyoruz ve günün en verimli rotasını planlayıp uçaklarımızı kaldırıyoruz. 

Rusya-Ukrayna savaşı havacılık sektörünü etkiledi: Dünyanın en uzun ticari uçuşu geliyor - 4

Transatlantik seçeneği,  yılın bu zamanında güçlü mevsimsel arka rüzgarların uçuşu kolaylaştırılması nedeniyle 16-17 saatlik bir yolculuğu mümkün kılıyor.  Böylelikle, transpasifik rotadan daha elverişli hale geliyor. Airbus A350-1000 uçağımız, Pasifik ötesi uçuşlara benzer yakıt tüketimiyle bunu 16 ile 17 saat içinde rahatlıkla gerçekleştirebilir” diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı havacılık sektörünü etkiledi: Dünyanın en uzun ticari uçuşu geliyor - 5

ÇİN İLE RUSYA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Diğer taraftan Cathay Pasific diğer havayollarının aksine, uçaklarının Rusya'yı kasten pas geçip geçmeyeceği konusunda açıklama yapmayı reddetti. Çin ve Rusya, Rusya'nın Ukrayna'yı saldırılarının başladığı Şubat ayından bu yana iyi diplomatik ilişkiler sürdürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı havacılık sektörünü etkiledi: Dünyanın en uzun ticari uçuşu geliyor - 6

Öte yandan, dünyanın en uzun uçuşu için tek yeni aday bu değil. çapında hava yolculuğu yeniden başlarken, 2022'de giderek daha fazla uzun uçuşlar açıldı.

Daha bu hafta, yeni ultra uzun mesafeli uçuşlar için iki yeni duyuru yapıldı. Air New Zealand'ın Auckland ve JFK arasındaki 17 saatten fazla kesintisiz seferi Eylül 2022'de, Qantas'ın Melbourne-Dallas uçuşu ise Aralık ayında başlayacak.

Rusya-Ukrayna savaşı havacılık sektörünü etkiledi: Dünyanın en uzun ticari uçuşu geliyor - 7

EN UZUN UÇUŞ REKORU SİNGAPUR HAVAYOLLARI'NDA

Şu anda, en uzun uçuş rekorunu , Changi Havaalanı ile JFK arasındaki direkt uçuşuyla  Singapur Havayolları elinde tutuyor. CNN'den Richard Quest, Ekim 2018'de Airbus A350-900URL ile iki şehir arasında 17 saatten fazla uçuş yaptığını söyledi.

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