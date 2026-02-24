Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 4 yılda neler yaşandı?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş aslında 2022'de başlamamıştı. 2014'te başlayan ve Kırım başta olmak üzere Doğu Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesiyle iki ülke arasındaki bağlar kopmuş, 2015'ten itibaren süreç 29 ayrı ateşkesle dondurulmuştu. 2021'den itibaren tırmanmaya yeniden başlayan gerginlik, 2022'nin Şubat ayında tavan yapmış ve 24 Şubat 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın "silahsızlandırılması" ve "Nazilerden arındırılması" amacıyla "özel askeri operasyon" başlattığını duyurarak savaşın başlangıcını duyurmuştu. Rus birliklerinin hızla Kiev'e girmesi dünya çapında beklenirken bu gerçekleşmemiş, Kiev'e kadar ilerlemeye çalışan Rus birlikleri Nisan ayında bölgeden çekilmişti.

Savaş, Ukrayna'nın işgale direnmesiyle çıkmaza girmiş, toprak kazançları iki taraf için belirli bir seviyeyi geçememişti.

Rusya, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'yı 4 Mart 2022'de ele geçirdiğini açıklamıştı. Tesis, savaş boyunca defalarca güç kaybı yaşayarak nükleer felaket korkularını tetikledi. Aynı ay iki ülke arasında ilk diplomatik temas kurulmuş, Antalya ve İstanbul’da barış görüşmeleri yapılmıştı. Ukrayna, İngiltere’nin ısrarıyla olduğu iddia edilen bir kararla süreçten çekildi.

Temmuz 2022'de iki ülke Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı İstanbul’da imzalamış ve yan bu anlaşma Temmuz 2023’e kadar yürürlükte kalmıştı.

2022'nin Eylül ayına gelindiğinde Rusya, Doğu Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak ettiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yanıt olarak NATO üyeliği başvurusu yapmış ve ilhakları geçersiz sayan bir kararname imzalamıştı.