Rusya Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden can alıcı fotoğraflar: Dünyanın dengesini değiştiren çatışma 4'üncü yıla giriyor

"ALEVLER İÇİNDE PATLAYAN BİNALAR"

Haberde şu ifadeler yer aldı: “İlk hava saldırılarının kulakları sağır eden gümbürtüsü. Alevler içinde patlayan ve enkaza dönüşen binalar. Bodrum katlarında saklanan dehşete düşmüş insanlar. Umutsuzluk çığlıkları ve destek kucaklaşmaları.

Bu, Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin ilk günü olan 24 Şubat 2022'nin gerçekliğiydi.”