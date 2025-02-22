Rusya Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden can alıcı fotoğraflar: Dünyayı alt üst eden 3 yıl
Rusya Ukrayna Savaşı’nın dördüncü yılına giriyor. Rusya’nın “özel askeri harekat” olarak adlandırdığı işgal, tüm dünyadaki dengeleri alt üst etti. Amerikan Associated Press haber ajansı, savaşın ilk gününü fotoğraflarıyla hatırlattı. Ukrayna lider Zelenski'nin değişimi de geride kalan üç yılın özeti niteliğinde.
Rusya Ukrayna savaşı pazartesi günü üç yılı geride bırakacak.
Dünyayı alt üst eden savaşın ilk gününe ait kareler Associated Press haber ajansı tarafından yeniden paylaşıldı.