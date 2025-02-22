Rusya Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden can alıcı fotoğraflar: Dünyayı alt üst eden 3 yıl

Rusya Ukrayna Savaşı’nın dördüncü yılına giriyor. Rusya’nın “özel askeri harekat” olarak adlandırdığı işgal, tüm dünyadaki dengeleri alt üst etti. Amerikan Associated Press haber ajansı, savaşın ilk gününü fotoğraflarıyla hatırlattı. Ukrayna lider Zelenski'nin değişimi de geride kalan üç yılın özeti niteliğinde.

Rusya Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden can alıcı fotoğraflar: Dünyayı alt üst eden 3 yıl - 1

Rusya Ukrayna savaşı pazartesi günü üç yılı geride bırakacak.

Dünyayı alt üst eden savaşın ilk gününe ait kareler Associated Press haber ajansı tarafından yeniden paylaşıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden can alıcı fotoğraflar: Dünyayı alt üst eden 3 yıl - 2

"ALEVLER İÇİNDE PATLAYAN BİNALAR"

Haberde şu ifadeler yer aldı: “İlk hava saldırılarının kulakları sağır eden gümbürtüsü. Alevler içinde patlayan ve enkaza dönüşen binalar. Bodrum katlarında saklanan dehşete düşmüş insanlar. Umutsuzluk çığlıkları ve destek kucaklaşmaları.

Bu, Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin ilk günü olan 24 Şubat 2022'nin gerçekliğiydi.”

Rusya Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden can alıcı fotoğraflar: Dünyayı alt üst eden 3 yıl - 3

İLK ÖLÜLERİNİ SAYIYORLARDI

"O meşum günün sabahındaki ilk patlamalardan itibaren Ukrayna sonsuza dek değişti" denilen haberde:

"Akşam karanlığı çöktüğünde Ukraynalılar ilk ölülerini sayıyor ve ülkenin pek çok yerinde kendilerini Rus işgali altında buluyorlardı.

Diğerleri ise hızla ilerleyen Rus güçlerinden kaçmak için aşırı kalabalık trenlere doluştu" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden can alıcı fotoğraflar: Dünyayı alt üst eden 3 yıl - 4

KORKU İLK GÜNKÜ KADAR AMANSIZ

Haberin devamında şunlar aktarıldı:

"Belirsizlik ve korku havada asılı duruyordu. Ukrayna'nın çok daha büyük ve donanımlı bir Rus ordusunun saldırısına dayanıp dayanamayacağını kimse bilmiyordu.

Üç yıl sonra, sürekli korku ilk günkü kadar amansız."

Rusya Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden can alıcı fotoğraflar: Dünyayı alt üst eden 3 yıl - 5

ON BİNLERCE CANA MAL OLDU

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük silahlı çatışma her iki taraftan da on binlerce kişinin hayatına mal oldu. 

Binlerce sivil, çatışmalarda öldürüldü. Milyonlarca Ukraynalı ülkelerini terk etti ve birçoğunun geri dönme ihtimali yok.

Rusya Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden can alıcı fotoğraflar: Dünyayı alt üst eden 3 yıl - 6

BEŞTE BİRİ İŞGAL ALTINDA

Sayısız aile parçalandı, sevdiklerini gömmek zorunda kaldı, evleri ve geçim kaynakları paramparça oldu.

Ukrayna'nın beşte biri Rus işgali altında ve Kiev'in bu bölgelerin kontrolünü yeniden ele geçirebileceğine dair hiçbir işaret yok.

Rusya Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden can alıcı fotoğraflar: Dünyayı alt üst eden 3 yıl - 7

ZELENSKİ'NİN 3 YILLIK DEĞİŞİMİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin savaştan önceki ve sonraki halleri ise geride kalan 3 yılın özeti niteliğinde.

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