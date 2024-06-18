Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek! 150 kilo patlayıcı yüklü "ölümcül kamikaze"

Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz filosunun kalbine korku salacak ölümcül yeni drone bot setini tanıttı. Kamikaze Stalker 5.0, 600 kilometre menzile sahip ve deniz üzerinde 75 kilometre hızla ilerleyebiliyor. Ukrayna ordusunun son zamanlarda denizde yürüttüğü drone saldırıları, savaşın seyrini değiştirebilir. Bu çabalar, daha önceden kapanan deniz koridorlarını açarak Ukrayna'nın ekonomik anlamda da hayatta kalabilmesi için büyük önem taşıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek! 150 kilo patlayıcı yüklü "ölümcül kamikaze" - 1

KARADENİZ GÜVENLİK FORUMU'NDA TANITILDI

Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz filosuna karşı yıkıcı etki yaratmak için kullanmayı planladığı ölümcül yeni drone bot setini tanıttı.

"Kamikaze Stalker 5.0" aracı, 600 kilometre menzile sahip ve 60 beygir gücündeki sürat teknesi motoru sayesinde deniz üzerinde 75 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.

Ukraynalı yetkililer, 150 kilograma kadar patlayıcı yük taşıyabilen insansız geminin ayrıntılarını ilk olarak Karadeniz Güvenlik Forumu'nda kamuoyuna açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek! 150 kilo patlayıcı yüklü "ölümcül kamikaze" - 2

SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİREBİLİR

Yetkililer, füzenin 5 metre uzunluğunda ve 1,2 metre genişliğinde olduğunu ve işgal altındaki Kırım ile Rusya ana karası arasındaki Kerç köprüsünü hedef alacak yeterli menzile sahip olduğunu söyledi.

Starlink uydu interneti ile desteklenen teknenin drone'u, operatörüne canlı video geri bildirimi gönderebiliyor.

Tekne aynı zamanda ulaşılması zor yerlere yiyecek, su, askeri ve tıbbi malzeme taşıyabiliyor; ayrıca keşif ve kıyı devriyeleri için de kullanılıyor.

Bu durum, denizcilere teknelerle ikmal yapmanın giderek zorlaştığı Dnipro Nehri'nin sağ kıyısındaki Ukrayna kuvvetlerine yardım etmede önemli bir rol oynayabilir.

Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek! 150 kilo patlayıcı yüklü "ölümcül kamikaze" - 3

RUS DONANMASINI KAÇIRAN TEKNOLOJİ

Ukrayna'nın Rus işgalini püskürtmeye yönelik çabalarının ana başarılarından biri, hızla gelişen deniz droneları oldu.

Ukrayna'nın SBU güvenlik servisleri ve HUR askeri istihbarat teşkilatının en iyi savaş gemilerini batırmak için farklı insansız araçları kullanmasının ardından Rus donanması Karadeniz'den kaçmak zorunda kaldı.

Mart ayında, Putin'in en modern savaş gemilerinden biri olan ve ancak 2022'de hizmete giren 65 milyon dolarlık Sergey Kotov'un, işgal altındaki Kırım'daki Feodosya yakınlarında bir kamikaze deniz uçağı saldırısıyla vurulduğu bildirildi.

Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek! 150 kilo patlayıcı yüklü "ölümcül kamikaze" - 4

UKRAYNA'NIN KURTULUŞU

Bu saldırıdan bir ay önce, Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüler, insansız deniz araçlarının 55 milyon euro değerindeki Karadeniz füze gemisi Ivanovets'i nasıl batırdığını gösteriyordu.

Bu çabalar, Ukrayna'nın, ülkenin ekonomik anlamda hayatta kalabilmesi için hayati önem taşıyan tahıl nakliye koridorunu yeniden açmasına olanak tanıdı.

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