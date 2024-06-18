Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek! 150 kilo patlayıcı yüklü "ölümcül kamikaze"

SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİREBİLİR

Yetkililer, füzenin 5 metre uzunluğunda ve 1,2 metre genişliğinde olduğunu ve işgal altındaki Kırım ile Rusya ana karası arasındaki Kerç köprüsünü hedef alacak yeterli menzile sahip olduğunu söyledi.

Starlink uydu interneti ile desteklenen teknenin drone'u, operatörüne canlı video geri bildirimi gönderebiliyor.

Tekne aynı zamanda ulaşılması zor yerlere yiyecek, su, askeri ve tıbbi malzeme taşıyabiliyor; ayrıca keşif ve kıyı devriyeleri için de kullanılıyor.

Bu durum, denizcilere teknelerle ikmal yapmanın giderek zorlaştığı Dnipro Nehri'nin sağ kıyısındaki Ukrayna kuvvetlerine yardım etmede önemli bir rol oynayabilir.