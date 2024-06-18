Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek! 150 kilo patlayıcı yüklü "ölümcül kamikaze"
Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz filosunun kalbine korku salacak ölümcül yeni drone bot setini tanıttı. Kamikaze Stalker 5.0, 600 kilometre menzile sahip ve deniz üzerinde 75 kilometre hızla ilerleyebiliyor. Ukrayna ordusunun son zamanlarda denizde yürüttüğü drone saldırıları, savaşın seyrini değiştirebilir. Bu çabalar, daha önceden kapanan deniz koridorlarını açarak Ukrayna'nın ekonomik anlamda da hayatta kalabilmesi için büyük önem taşıyor.
KARADENİZ GÜVENLİK FORUMU'NDA TANITILDI
Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz filosuna karşı yıkıcı etki yaratmak için kullanmayı planladığı ölümcül yeni drone bot setini tanıttı.
"Kamikaze Stalker 5.0" aracı, 600 kilometre menzile sahip ve 60 beygir gücündeki sürat teknesi motoru sayesinde deniz üzerinde 75 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.
Ukraynalı yetkililer, 150 kilograma kadar patlayıcı yük taşıyabilen insansız geminin ayrıntılarını ilk olarak Karadeniz Güvenlik Forumu'nda kamuoyuna açıkladı.