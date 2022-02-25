Rusya-Ukrayna savaşının simgesi yaşadıklarını anlattı: Boyun eğmektense ölmeyi tercih ederim

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatta füze saldırısından kurtulan Ukraynalı Olena Kurilo, yaşadıklarını anlattı. Kanlı yüzü işgalin simgesi haline gelen Kurilo, “koruyucu meleğin” onu hayatta tuttuğunu ve Putin'e boyun eğmektense ölmeyi tercih edeceğini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 25.02.2022 - 17:42 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 18:12

Rusya-Ukrayna savaşının simgesi yaşadıklarını anlattı: Boyun eğmektense ölmeyi tercih ederim - 1

’nın ’ya başlattığı askeri hareket sırasında füze saldırısında yaralanan Ukraynalı Olena Kurilo, yaşanan olayları anlattı.

Kanlı yüzü ile çekilen fotoğrafı işgalin simgesi haline gelen Olena Kurilo, “koruyucu meleğin” onu hayatta tuttuğunu söyledi.

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Rusya-Ukrayna savaşının simgesi yaşadıklarını anlattı: Boyun eğmektense ölmeyi tercih ederim - 2

Rus bombardımanında evi yıkıldığında hayatta kalan Ukraynalı Kurilo, "çok şanslı" olduğunu söylerken, “Asla, hiçbir koşulda Putin'e boyun eğmeyeceğim. Ölmek daha iyi” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının simgesi yaşadıklarını anlattı: Boyun eğmektense ölmeyi tercih ederim - 3

Öğretmen olan 52 yaşındaki Kurilo, Ukrayna'nın doğusundaki Chuguiv kasabasında meydana gelen patlamanın ardından uçan cam parçalarıyla yaralanan 20 kişi arasındaydı.

Rusya-Ukrayna savaşının simgesi yaşadıklarını anlattı: Boyun eğmektense ölmeyi tercih ederim - 4

Yüzü bandajlarla kaplı olan Ukraynalı, "O an sadece 'Aman Tanrım, ölmeye hazır değilim' diye düşünmeyi başardım" derken, “Şoktaydım ve acı hissetmedim" diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının simgesi yaşadıklarını anlattı: Boyun eğmektense ölmeyi tercih ederim - 5

Böyle bir saldırının geleceğini "hiç düşünmediğini" söyleyen Ukraynalı öğretmen Kurilo son olarak ise, "Ayağa kalkıp gideceğim. Elimden geldiğince, sahip olduğum enerjiyle Ukrayna için her şeyi yapacağım. Her zaman sadece vatanımın yanında olacağım" diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının simgesi yaşadıklarını anlattı: Boyun eğmektense ölmeyi tercih ederim - 6

Chuguiv, Rusya'nın Perşembe günü erken saatlerde Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından hasar bildiren ilk yerlerden biriydi.

Rusya-Ukrayna savaşının simgesi yaşadıklarını anlattı: Boyun eğmektense ölmeyi tercih ederim - 7

Rusya'nın askeri müdahalesinde yaralanan Ukraynalı Olena Kurilo'nun fotoğrafı uluslararası basında manşet oldu.

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