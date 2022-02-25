Rusya-Ukrayna savaşının simgesi yaşadıklarını anlattı: Boyun eğmektense ölmeyi tercih ederim

Böyle bir saldırının geleceğini "hiç düşünmediğini" söyleyen Ukraynalı öğretmen Kurilo son olarak ise, "Ayağa kalkıp gideceğim. Elimden geldiğince, sahip olduğum enerjiyle Ukrayna için her şeyi yapacağım. Her zaman sadece vatanımın yanında olacağım" diye konuştu.