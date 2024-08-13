Rusya-Ukrayna sınır bölgeleri tetikte: "Zelenski çılgınca adımlar atıyor"
Ukrayna birliklerinin Rusya sınırında yer alan Kursk bölgesindeki ilerleyişine karşı Rus askerlerinin bölgeye sevki devam ediyor. Kiev ise kuzey Sumy bölgesinde Rus sabotaj ve keşif gruplarının faaliyete geçmesi nedeniyle sivillerin hareketini kısıtladı. Rus dış istihbaratı, "Zelenski gerilimi tırmandırma tehdidi oluşturan çılgınca adımlar atıyor" açıklamasını yaptı.
Ukrayna, savaş başladığından beri Rusya topraklarına yaptığı en büyük saldırıda, savunma hatlarını geçerek daha da fazla toprak ele geçirmeye çalışıyor.
Birlikler bugün, insansız hava araçlarıyla Rusya'nın iki bölgesini bombaladı.