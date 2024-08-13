Rusya-Ukrayna sınır bölgeleri tetikte: "Zelenski çılgınca adımlar atıyor"

Ukrayna birliklerinin Rusya sınırında yer alan Kursk bölgesindeki ilerleyişine karşı Rus askerlerinin bölgeye sevki devam ediyor. Kiev ise kuzey Sumy bölgesinde Rus sabotaj ve keşif gruplarının faaliyete geçmesi nedeniyle sivillerin hareketini kısıtladı. Rus dış istihbaratı, "Zelenski gerilimi tırmandırma tehdidi oluşturan çılgınca adımlar atıyor" açıklamasını yaptı.

Rusya-Ukrayna sınır bölgeleri tetikte: "Zelenski çılgınca adımlar atıyor" - 1

Ukrayna, savaş başladığından beri Rusya topraklarına yaptığı en büyük saldırıda, savunma hatlarını geçerek daha da fazla toprak ele geçirmeye çalışıyor.

Birlikler bugün, insansız hava araçlarıyla Rusya'nın iki bölgesini bombaladı.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya-Ukrayna sınır bölgeleri tetikte: "Zelenski çılgınca adımlar atıyor" - 2

Ukrayna askerleri, sürpriz bir saldırıyla 6 Ağustos’ta, Moskova'nın yaklaşık 530 kilometre güneybatısından Rusya sınırındaki Kursk’a sızmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı muhtemel müzakereler öncesinde “Ukrayna'nın elini güçlendirme çabası” olarak nitelendirdi.

Rusya-Ukrayna sınır bölgeleri tetikte: "Zelenski çılgınca adımlar atıyor" - 3

Kursk Valisi Aleksey Smirnov, dün yaptığı açıklamada, bölgeden 121 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Smirnov, Ukrayna birliklerinin 12 kilometre ilerlediğini ve 28 yerleşim yerini kontrol altına aldığını bildirdi.

Rusya-Ukrayna sınır bölgeleri tetikte: "Zelenski çılgınca adımlar atıyor" - 4

Siviller için Rusya'nın sekiz farklı bölgesinde yaklaşık 60 geçici konaklama merkezi kuruldu.

"Federal acil" seviyeye geçilen ve "terörle mücadele durumunun" ilan edildiği bölgeye, ülkenin diğer kentlerinden sağlık ve kurtarma ekiplerinin sevki de devam ediyor.

Rusya-Ukrayna sınır bölgeleri tetikte: "Zelenski çılgınca adımlar atıyor" - 5

Rusya, dün cephenin farklı bölgelerinde ilerleme kaydettiğini duyurdu ancak Ukrayna birliklerinin ilerleyişini durdurmak için yedek askerlerini bölgeye göndermesi gerektiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise dün gece Ukraynalılara yaptığı açıklamada, operasyonun Kiev'in güvenliği için olduğunu ve Kursk bölgesinin Rusya tarafından Ukrayna'ya karşı birçok saldırıda kullanıldığını söyledi.

Rusya-Ukrayna sınır bölgeleri tetikte: "Zelenski çılgınca adımlar atıyor" - 6

Rusya Dış İstihbarat Servisi basın ofisi, bugün RIA haber ajansına açıklama yaptı.

Açıklamada, "Zelenski Ukrayna'nın çok ötesinde gerilimi tırmandırma tehdidi oluşturan çılgınca adımlar atıyor" denildi.

Bununla birlikte devlet nükleer şirketi Rosatom, Rusya'nın batısındaki Kursk nükleer santralinin normal bir şekilde çalıştığını duyurdu.

Rusya-Ukrayna sınır bölgeleri tetikte: "Zelenski çılgınca adımlar atıyor" - 7

Kiev Genelkurmay Başkanlığı ise Ukrayna'nın kuzey Sumy bölgesinde Rusya sınırındaki 20 kilometrelik bir alanda sivillerin hareketini kısıtladıklarını bildirdi.

Yapılan açıklamada, çatışmaların yoğunlaşması ve Rus sabotaj ve keşif gruplarının bölgede faaliyete geçmesi nedeniyle bu tedbire ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Rusya-Ukrayna sınır bölgeleri tetikte: "Zelenski çılgınca adımlar atıyor" - 8

Öte yandan bazı Rus savaş blogger’ları ve Ukraynalı Telegram kanalları, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) iletildiği Sudzha kasabasının Ukrayna kontrolüne geçtiğini iddia etti.

Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un dün yaptığı açıklamaya göre Sudzha’dan doğalgaz gönderilmeye devam ediliyor.

2023'te AB'nin doğalgaz tüketiminin yüzde 5'ine denk gelen ve Rusya'nın AB'ye yaptığı doğalgaz ihracatının yaklaşık yarısı Sudzha’dan geçiyor.

Rusya-Ukrayna sınır bölgeleri tetikte: "Zelenski çılgınca adımlar atıyor" - 9

Rusya'nın Ukrayna kentlerine yönelik topçu saldırıları da devam ediyor.

Ukrayna'nın Herson kentine bugün yapılan saldırılar sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Herson Bölgesel Askeri İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre saldırılarda sivil yerleşim yerleri ve bazı alt yapı tesislerinin zarar gördüğünü bildirdi. 

DAHA FAZLA GÖSTER