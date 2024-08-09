Rusya-Ukrayna sınırı ateş hattı: Kursk'ta acil durum ilan edildi, sivillerin tahliyesi sürüyor

Ukrayna birliklerinin 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine sızmasıyla başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Dört sivilin hayatını kaybettiği bölgede "federal acil durum" ilan edildi. 3 bin bölge sakini ise tahliye edildi.

Rusya-Ukrayna sınırı ateş hattı: Kursk'ta acil durum ilan edildi, sivillerin tahliyesi sürüyor - 1

Ukrayna birliklerinin 6 Ağustos'ta Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine sızmasının ardından başlayan çatışmalar dördüncü günde devam ediyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, şiddetli çatışmalar nedeniyle bölgedeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini bildirdi.

Saldırılarda dört kişinin hayatını kaybettiği, 66  kişinin yaralandığı bölgede, yüzlerce sivil için tahliye süreci devam ediyor.

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Rusya-Ukrayna sınırı ateş hattı: Kursk'ta acil durum ilan edildi, sivillerin tahliyesi sürüyor - 2

Tahliye olanlar için oluşturulan 20'den fazla geçici konaklama merkezine, ülkenin çeşitli bölgelerinden insani yardım sağlanıyor.

Kursk bölgesinin Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun "zor" olduğunu söyledi.

Sivillerin bölgeden çıkarılma sürecinin devam ettiğini kaydeden Smirnov, "Tahliye olanlara yardım sağlama sistemi oluşturuldu" dedi.

Rusya-Ukrayna sınırı ateş hattı: Kursk'ta acil durum ilan edildi, sivillerin tahliyesi sürüyor - 3

Rusya Savunma Bakanlığı da bugünkü açıklamasında, Kursk yönünde Ukrayna ordusuna karşı operasyonun sürdüğünü bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler ve çatışma bölgesine gelen ek birlikler, Kursk yönünde uçaklar ve topçular ile düşmanın ilerleme girişimleri engellendi" ifadelerine yer verildi.

Rusya-Ukrayna sınırı ateş hattı: Kursk'ta acil durum ilan edildi, sivillerin tahliyesi sürüyor - 4

Açıklamada,  Rusya'nın Kursk sınırı boyunca Ukrayna'nın ilerleyişini durdurduğunu belirtildi.

Ukrayna'nın bölgede, 6 Ağustos'tan bu yana toplam 945 askerini ve 102 zırhlı aracını kaybettiği de ifade edildi.

Öte yandan Ukrayna, Rusya'nın hava savunma sistemini imha ettiğini öne sürdü.

Rusya-Ukrayna sınırı ateş hattı: Kursk'ta acil durum ilan edildi, sivillerin tahliyesi sürüyor - 5

          Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün, Kursk Oblastı Vali Vekili Alexei Smirnov ile çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi.
    Smirnov, 3 bin bölge sakininin tahliye edildiğini ve bin 500'ünün geçici barınaklarda ikamet ettiğini belirtti.
    Smirnov, çarşamba gecesi olağanüstü hal ilan etmişti. 
Rusya-Ukrayna sınırı ateş hattı: Kursk'ta acil durum ilan edildi, sivillerin tahliyesi sürüyor - 6

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise  "Rusya topraklarımıza getirdiği savaşı kendisi de hissetmeli" açıklamasını yaptı.
      Zelenski, savaşı Rus topraklarına taşıma yönündeki girişimin, Rusya'nın Ukrayna'ya "ne yaptığını hissettirme" amacı taşıdığını belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski'den savaşın gidişatı hakkında bilgi aldığını belirten Zelenski, "Ukraynalılar hedeflerine nasıl ulaşacaklarını biliyorlar" diye konuştu.

Rusya-Ukrayna sınırı ateş hattı: Kursk'ta acil durum ilan edildi, sivillerin tahliyesi sürüyor - 7

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise bugün bir açıklama yaparak, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıların bölgedeki gerilimi tırmandırdığı iddialarını reddetti.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın, "kendini savunmak için" Kursk'ta harekete geçtiğini belirten Singh, ABD'nin uzun menzilli saldırıları desteklemediğini söyledi.

Ukrayna'nın, Kursk'taki saldırılarının daha çok çapraz ateş olduğunu ve bunun ABD politikalarıyla ters düşmediğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna sınırı ateş hattı: Kursk'ta acil durum ilan edildi, sivillerin tahliyesi sürüyor - 8
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