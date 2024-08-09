Rusya-Ukrayna sınırı ateş hattı: Kursk'ta acil durum ilan edildi, sivillerin tahliyesi sürüyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise bugün bir açıklama yaparak, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıların bölgedeki gerilimi tırmandırdığı iddialarını reddetti.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın, "kendini savunmak için" Kursk'ta harekete geçtiğini belirten Singh, ABD'nin uzun menzilli saldırıları desteklemediğini söyledi.

Ukrayna'nın, Kursk'taki saldırılarının daha çok çapraz ateş olduğunu ve bunun ABD politikalarıyla ters düşmediğini ifade etti.