Rusya-Ukrayna sınırı ateş hattı: Kursk'ta acil durum ilan edildi, sivillerin tahliyesi sürüyor
Ukrayna birliklerinin 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine sızmasıyla başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Dört sivilin hayatını kaybettiği bölgede "federal acil durum" ilan edildi. 3 bin bölge sakini ise tahliye edildi.
Ukrayna birliklerinin 6 Ağustos'ta Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine sızmasının ardından başlayan çatışmalar dördüncü günde devam ediyor.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, şiddetli çatışmalar nedeniyle bölgedeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini bildirdi.
Saldırılarda dört kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin yaralandığı bölgede, yüzlerce sivil için tahliye süreci devam ediyor.