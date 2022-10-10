Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı

Kentte art arda şiddetli patlama sesleri yükseldi. Görgü tanıklarına göre Kiev'in birçok noktasından dumanlar yükseliyor. Ukraynalı yetkililer Kiev'in dışında Lviv gibi diğer batı kentlerinin de vurulduğunu duyurdu.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Başkentin merkezinde çok sayıda patlama oldu" açıklamasını yaptı.
Ukrayna acil durum servisi yetkilileri, Kiev'deki patlamalarda ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi. Saldırılarda 8 kişi ölürken, 24 kişi de yaralandı.
Reuters haber ajansı ilk saldırıların ardından Kiev'de yeni patlama seslerinin duyulduğu bilgisini geçti.
Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisi de bu bölgede bulunuyor.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Rusya'nın toplamda 75 roket fırlattığını söyledi. Zalujniy, roketlerden 41'inin Ukrayna savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" açıklamasını yaptı.
Reuters haber ajansı Rusya'nın Belgorod kentinde patlama seslerinin duyulduğu bilgisini geçti. Ukrayna sınırında olan Belgorod Harkiv'in karşısında yer alıyor.
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yaptığı Kerç Boğazı'ndaki Kırım Köprüsü, Ukrayna'nın saldırılarına maruz kalmıştı. Rus ilhakının sembolü olarak görülen köprüde ağır hasar meydana gelmişti.
Kiev'e düzenlenen füze saldıları, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırılardan kısa bir süre yaşandı.