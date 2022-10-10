Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Başkentin merkezinde çok sayıda patlama oldu" açıklamasını yaptı.

Ukrayna acil durum servisi yetkilileri, Kiev'deki patlamalarda ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi. Saldırılarda 8 kişi ölürken, 24 kişi de yaralandı.