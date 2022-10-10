Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar yaşandı. Görgü tanıkları kentte dumanların yükseldiğini söyledi. İlk patlamalarının ardından Kiev'de yeni saldırıların yaşandığı belirtiliyor. Kiev'de 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı açıklandı. Reuters, Rusya'nın Belgorod kentinde de patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Kırım ilhakının sembolü olarak görülen Kırım Köprüsü'ne bombalı saldırı düzenlemişti. İşte Rusya'nın saldırılarında ortaya çıkan görüntü...

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı - 1

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükselmeye başladı.

Bölgeden gelen son bilgilere göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hareketli saatler yaşanıyor.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı - 2

Kentte art arda şiddetli patlama sesleri yükseldi. Görgü tanıklarına göre Kiev'in birçok noktasından dumanlar yükseliyor. Ukraynalı yetkililer Kiev'in dışında Lviv gibi diğer batı kentlerinin de vurulduğunu duyurdu.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı - 3

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Başkentin merkezinde çok sayıda patlama oldu" açıklamasını yaptı.

Ukrayna acil durum servisi yetkilileri, Kiev'deki patlamalarda ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi. Saldırılarda 8 kişi ölürken, 24 kişi de yaralandı. 

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı - 4

ZELENSKİ'NİN OFİSİNİN BULUNDUĞU BÖLGE

Reuters haber ajansı ilk saldırıların ardından Kiev'de yeni patlama seslerinin duyulduğu bilgisini geçti. 

Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisi de bu bölgede bulunuyor. 

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı - 5

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Rusya'nın toplamda 75 roket fırlattığını söyledi. Zalujniy, roketlerden 41'inin Ukrayna savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı - 6

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" açıklamasını yaptı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı - 7

RUSYA'DA DA PATLAMA SESLERİ

Reuters haber ajansı Rusya'nın Belgorod kentinde patlama seslerinin duyulduğu bilgisini geçti. Ukrayna sınırında olan Belgorod Harkiv'in karşısında yer alıyor. 

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı - 8

KIRIM  KÖPRÜSÜ SALDIRISI

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yaptığı Kerç Boğazı'ndaki Kırım Köprüsü, Ukrayna'nın saldırılarına maruz kalmıştı. Rus ilhakının sembolü olarak görülen köprüde ağır hasar meydana gelmişti. 

Kiev'e düzenlenen füze saldıları, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırılardan kısa bir süre yaşandı. 

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı - 9
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı - 10
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı - 11
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı - 12
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı - 13

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