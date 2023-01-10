Rusya, Ukrayna'nın kritik yer altı şehri Soledar'da kontrolü sağladı

Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan maden şehri Soledar'da neredeyse tamamen kontrolü ele geçirdiği duyuruldu. Açıklama, İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Tankların ve diğer ağır silahların geçebileceği büyüklükte tünellere sahip bir yer altı şehri olan Soledar'ın Rusya'nın eline geçmesinin, savaşın seyrini değiştirebileceği düşünülüyor.

Rusya, Ukrayna'nın kritik yer altı şehri Soledar'da kontrolü sağladı - 1

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna kuvvetleriyle aylarca süren bir çatışmanın ardından Ukrayna'nın doğusundaki tuz madeni kenti Soledar'ın çoğunu kontrol altına aldığını açıkladı. 

Rusya, Ukrayna'nın kritik yer altı şehri Soledar'da kontrolü sağladı - 2

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin son dört gün içinde ilerleme kaydettiği belirtildi. Donests bölgesinde yer alan Soledar, Ukrayna-Rusya arasında yoğun çatışmaların sürdüğü Bakhmut yakınlarında bulunuyor.

Rusya, Ukrayna'nın kritik yer altı şehri Soledar'da kontrolü sağladı - 3

SOKAKLAR CESETLE KAPLANDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Soledar'da "neredeyse hiç yaşam belirtisi kalmadığını ve kasabanın yerle bir olduğunu açıkladı.

Zelenski, "Soledar yakınlarındaki tüm arazi cesetlerle kaplı” diye konuştu. 

Rusya, Ukrayna'nın kritik yer altı şehri Soledar'da kontrolü sağladı - 4

Rusya için savaştan önce yaklaşık 10 bin nüfusa sahip olan Soledar, kritik bir kent olan Bakhmut'u ele geçirmek için bir basamak olarak görülüyor ve stratejik açıdan büyük bir öneme sahip.

Rusya, Ukrayna'nın kritik yer altı şehri Soledar'da kontrolü sağladı - 5

Bununla birlikte, geçen hafta ABD'li bir yetkili, Wagner Group'un kurucusu Yevgeny Prigozhin'in bölgedeki büyük tuz ve alçı madenlerinin kontrolünü istediğini söyledi.Prigozhin ise, Bakhmut bölgesinin stratejik önemi konusunda "pastanın üzerindeki krema" olarak nitelendirdiği madenlere olan ilgisini doğruladı.

Rusya, Ukrayna'nın kritik yer altı şehri Soledar'da kontrolü sağladı - 6

"YER ALTI ŞEHİR"

Prigozhin, Soledar kasabasını  "80-100 metre derinlikte büyük bir insan grubunu" tutabilen ve ayrıca tankların ve diğer askeri araçların serbestçe hareket etmesine izin verebilen bir "yer altı şehirleri ağı" olarak tanımladı.

Rusya, Ukrayna'nın kritik yer altı şehri Soledar'da kontrolü sağladı - 7

Ancak, İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın "istikrarlı savunma hatları" nedeniyle Rusya'nın Bakhmut'u hemen ele geçirmesinin "olası olmadığını" belirtti.

Öte yandan, Bakhmut çevresinde çatışmalar aylardır sürüyor.

Rusya, Ukrayna'nın kritik yer altı şehri Soledar'da kontrolü sağladı - 8

Bakhmut kenti, Ukrayna'nın elindeki Sloviansk ve Kramatorsk şehirlerine giden ana yol üzerinde yer alıyor. Rus güçleri Ukrayna’nın farklı yerlerinde ilerlerken, son haftalarda Bakhmut çevresinde ilerleme kaydetti.

Rusya, Ukrayna'nın kritik yer altı şehri Soledar'da kontrolü sağladı - 9

BAKHMUT'UN DÜŞMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlar, Bakhmut’un kendi içinde çok az askeri değere sahip olduğunu söylüyorlar, ancak düşerse diğer şehirler Rus güçlerine açık bir hedef haline gelecek ve  savaşın seyri Rusya lehine değiştirecek. 

Rusya, Ukrayna'nın kritik yer altı şehri Soledar'da kontrolü sağladı - 10

Bölgedeki Rus birlikleri ise Wagner paramiliter paralı askerleri tarafından destekleniyor. Paralı askerlerin başındaki isim olan Yevgeniy Prigozhin'in kenti siyasi bir ödül olarak ele geçirmek istediği belirtiliyor.

Rusya, Ukrayna'nın kritik yer altı şehri Soledar'da kontrolü sağladı - 11

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