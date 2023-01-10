Rusya, Ukrayna'nın kritik yer altı şehri Soledar'da kontrolü sağladı

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna kuvvetleriyle aylarca süren bir çatışmanın ardından Ukrayna'nın doğusundaki tuz madeni kenti Soledar'ın çoğunu kontrol altına aldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin son dört gün içinde ilerleme kaydettiği belirtildi. Donests bölgesinde yer alan Soledar, Ukrayna-Rusya arasında yoğun çatışmaların sürdüğü Bakhmut yakınlarında bulunuyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Soledar'da "neredeyse hiç yaşam belirtisi kalmadığını ve kasabanın yerle bir olduğunu açıkladı.
Zelenski, "Soledar yakınlarındaki tüm arazi cesetlerle kaplı” diye konuştu.
Rusya için savaştan önce yaklaşık 10 bin nüfusa sahip olan Soledar, kritik bir kent olan Bakhmut'u ele geçirmek için bir basamak olarak görülüyor ve stratejik açıdan büyük bir öneme sahip.
Bununla birlikte, geçen hafta ABD'li bir yetkili, Wagner Group'un kurucusu Yevgeny Prigozhin'in bölgedeki büyük tuz ve alçı madenlerinin kontrolünü istediğini söyledi.Prigozhin ise, Bakhmut bölgesinin stratejik önemi konusunda "pastanın üzerindeki krema" olarak nitelendirdiği madenlere olan ilgisini doğruladı.
Prigozhin, Soledar kasabasını "80-100 metre derinlikte büyük bir insan grubunu" tutabilen ve ayrıca tankların ve diğer askeri araçların serbestçe hareket etmesine izin verebilen bir "yer altı şehirleri ağı" olarak tanımladı.
Ancak, İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın "istikrarlı savunma hatları" nedeniyle Rusya'nın Bakhmut'u hemen ele geçirmesinin "olası olmadığını" belirtti.
Öte yandan, Bakhmut çevresinde çatışmalar aylardır sürüyor.
Bakhmut kenti, Ukrayna'nın elindeki Sloviansk ve Kramatorsk şehirlerine giden ana yol üzerinde yer alıyor. Rus güçleri Ukrayna’nın farklı yerlerinde ilerlerken, son haftalarda Bakhmut çevresinde ilerleme kaydetti.
Uzmanlar, Bakhmut’un kendi içinde çok az askeri değere sahip olduğunu söylüyorlar, ancak düşerse diğer şehirler Rus güçlerine açık bir hedef haline gelecek ve savaşın seyri Rusya lehine değiştirecek.
Bölgedeki Rus birlikleri ise Wagner paramiliter paralı askerleri tarafından destekleniyor. Paralı askerlerin başındaki isim olan Yevgeniy Prigozhin'in kenti siyasi bir ödül olarak ele geçirmek istediği belirtiliyor.