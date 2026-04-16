Rusya Ukrayna'yı İHA'larla vurdu, 15 kişi öldü
16.04.2026 10:36
Reuters
Rusya yeni günde Ukrayna'nın çeşitli kentlerini füze ve İHA'larla hedef aldı.
İHA'LAR APARTMANLARI VURDU
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tansiyon düşmüyor. 16 Nisan gece yarısından itibaren Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve diğer bazı büyük şehirlere füzeler ve İHA'larla saldırılar düzenledi. Ülke genelindeki saldırılarda 1'i çocuk 15 kişinin öldüğünü duyuran Ukraynalı yetkililer, 90'dan fazla kişinin de yaralandığını ve binalarda ciddi hasarların meydana geldiğini belirtti.
Başkent Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Klitşko, kentteki saldırılarda toplamda 5 kişinin öldüğünü duyururken, ölen bir kişinin 12 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi. Alçak uçuş yapan İHA'ların apartmanları hedef aldığı kaydedilirken kentin çeşitli bölgelerinde yangınlar çıktığı görüldü.
HEDEF SADECE KİEV OLMADI
Kiev dışında Odesa ve Dinyeper de Rus saldırılarının hedefi oldu. Odesa'da 8 kişinin öldüğü açıklanırken, Dinyeper'de de 2 kişinin yaşamını yitirdiği duyruldu. Yetkililer, Odessa'da şehrinde füze ve İHA saldırılarında ayrıca 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Dnipro'da Bölge Valisi Oleksandr Ganzha, 27 kişinin yaralandığını duyururken Telegram hesaplarında, yanan konut binalarının fotoğrafları paylaşıldı.
Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki ikinci büyük şehri Harkiv'de yetkililer, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda iki kişinin yaralandığını açıkladı.
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın 44 seyir ve balistik füzeyle saldırılar düzenlediği, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 659 SİHA'nın fırlatıldığı kaydedildi.
Hava savunma kuvvetlerince 32 füze ve 636 İHA'nın etkisiz hale getirildiği bilgisi verilen açıklamada, diğer füze ve İHA'ların ülke genelindeki 26 noktaya isabet ettiği bildirildi.
ZELENSKİ MÜTTEFİKLERİNE SESLENDİ, "YARDIM SÖZLERİ TUTULSUN" DEDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın saldırılarının ardından, Ukrayna'nın müttefiklerine Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeleri ve Ukrayna'ya vaat edilen yardımı derhal yerine getirmeleri yönünde yeni bir çağrıda bulundu.
Zelenskiy, X üzerinden paylaştığı mesajında, "Rusya, küresel politikada herhangi bir gevşemeyi veya yaptırımların kaldırılmasını hak etmediğini kanıtladı" ifadelerini kullandı. Zelenski, Rusya üzerindeki baskının işe yaraması gerektiğini söyledi ve "Ukrayna'ya verilen her yardım sözünün zamanında yerine getirilmesi önemli" diye konuştu.