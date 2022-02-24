Rusya Ukrayna'yı vuruyor: Kentlerden ilk görüntüler

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 24.02.2022 - 12:30
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil birçok kentte patlamalar oldu.
Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.
Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çaldı.
Rus saldırıları sırasında Harkov kentindeki bir apartman kompleksi zarar gördü. En az bir kişinin yaralandığı, ayrıca olay yerinde bir kişinin yerde yattığı görüldü.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Ukrayna’nın başkenti Kiev bölgesinde sınır muhafızlarına ait yerlerin de bombardıman altında olduğunu duyurdu.
Açıklamada “Düşman sadece sınırdaki birimlere değil, geri plandaki yerlere de saldırıyor. Kiev bölgesinde Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nin noktaları bombalandı” ifadelerini duyurdu.