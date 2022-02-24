Rusya Ukrayna'yı vuruyor: Kentlerden ilk görüntüler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil birçok kentte patlama sesleri duyuldu. Harkov ve Kiev'de bazı binalar zarar gördü.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 24.02.2022 - 12:30

Rusya Ukrayna'yı vuruyor: Kentlerden ilk görüntüler - 1

'nın 'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil birçok kentte patlamalar oldu. 

RUS ASKERİ UKRAYNA TOPRAKLARINDA

Rusya Ukrayna'yı vuruyor: Kentlerden ilk görüntüler - 2

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çaldı.

Rusya Ukrayna'yı vuruyor: Kentlerden ilk görüntüler - 3

APARTMAN ZARAR GÖRDÜ

Rus saldırıları sırasında Harkov kentindeki bir apartman kompleksi zarar gördü. En az bir kişinin yaralandığı, ayrıca olay yerinde bir kişinin yerde yattığı görüldü.

Rusya Ukrayna'yı vuruyor: Kentlerden ilk görüntüler - 4

"BOMBARDIMAN ALTINDAYIZ"

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Ukrayna’nın başkenti Kiev bölgesinde sınır muhafızlarına ait yerlerin de bombardıman altında olduğunu duyurdu. 

Rusya Ukrayna'yı vuruyor: Kentlerden ilk görüntüler - 5

Açıklamada “Düşman sadece sınırdaki birimlere değil, geri plandaki yerlere de saldırıyor. Kiev bölgesinde Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nin noktaları bombalandı” ifadelerini duyurdu.

Rusya Ukrayna'yı vuruyor: Kentlerden ilk görüntüler - 6
Rusya Ukrayna'yı vuruyor: Kentlerden ilk görüntüler - 7
Rusya Ukrayna'yı vuruyor: Kentlerden ilk görüntüler - 8
Rusya Ukrayna'yı vuruyor: Kentlerden ilk görüntüler - 9
Rusya Ukrayna'yı vuruyor: Kentlerden ilk görüntüler - 10

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