Rusya ve Belarus'tan gövde gösterisi: 3 komşu ülkede kırmızı alarm
Baltık ve Barent denizinde Rusya ve Belarus'un kritik Zapad 2025 tatbikatı başladı. Polonya, Litvanya ve Letonya, yüksek alarm durumuna geçti.
Rusya ve Belarus, Rusya'ya ait olduğu düşünülen insansız hava araçlarının Polonya'nın hava sahasını ihlal etmesi ardından büyük çaplı ortak askeri tatbikatlara başladı.
İki ülke için güç gösterisi niteliği taşıyan Zapad 2025 tatbikatının yapılacağı, NATO ile Moskova arasında, Polonya'da gerilimin tırmanmasından önce açıklanmıştı.
Zapad 2025 tatbikatı, Baltık ve Barent denizinde gerçekleştirilecek. "Zapad" Rusçada "Batı" anlamına geliyor.
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov dün yaptığı açıklamada, Polonya sınırında da yürütülecek tatbikatın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını ifade etmişti.