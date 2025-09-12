Rusya ve Belarus'tan gövde gösterisi: 3 komşu ülkede kırmızı alarm

Baltık ve Barent denizinde Rusya ve Belarus'un kritik Zapad 2025 tatbikatı başladı. Polonya, Litvanya ve Letonya, yüksek alarm durumuna geçti.

Rusya ve Belarus, Rusya'ya ait olduğu düşünülen insansız hava araçlarının Polonya'nın hava sahasını ihlal etmesi ardından büyük çaplı ortak askeri tatbikatlara başladı.

İki ülke için güç gösterisi niteliği taşıyan Zapad 2025 tatbikatının yapılacağı, NATO ile Moskova arasında, Polonya'da gerilimin tırmanmasından önce açıklanmıştı.

Zapad 2025 tatbikatı, Baltık ve Barent denizinde gerçekleştirilecek. "Zapad" Rusçada "Batı" anlamına geliyor.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov dün yaptığı açıklamada, Polonya sınırında da yürütülecek tatbikatın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını ifade etmişti.

POLONYA, LİTVANYA, LETONYA'DA KIRMIZI ALARM

Belarus ile sınırı olan NATO'nun doğu kanadı üyeleri Polonya, Litvanya ve Letonya, Belarus'un başkent Minsk'in doğusundaki Borisov kasabası yakınlarında yapılacağını söylediği tatbikatlar nedeniyle yüksek alarmda.

Üç ülke de tatbikat öncesinde güvenlik önlemlerini artırdı. Polonya, tatbikat süresince Belarus sınırını tamamen kapatma kararı aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Rusya ve Belarus ordularının ortak stratejik manevraları başladı” dedi.

Foto: Arşiv / Rus donanmasının 2024 tatbikatından

"POLONYA SAVAŞA HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin “kritik günler” yaşadığı uyarısında bulundu.

Tusk, Polonya ve NATO müttefiklerinin çarşamba günü erken saatlerde hava sahasını ihlal eden Rus insansız hava araçlarını düşürmek için jetlerini havalandırmasının ardından, Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç olmadığı kadar “açık çatışmaya” yakın olduğunu söylemişti.

Foto: Arşiv / 2025 Rusya-Çin deniz tatikatı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Polonya'daki gerilimin ardından ABD ve müttefiklerine Rusya'ya yanıt verme çağrısı yaptı.

