Rusya ve Belarus'tan gövde gösterisi: 3 komşu ülkede kırmızı alarm

"POLONYA SAVAŞA HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin “kritik günler” yaşadığı uyarısında bulundu.

Tusk, Polonya ve NATO müttefiklerinin çarşamba günü erken saatlerde hava sahasını ihlal eden Rus insansız hava araçlarını düşürmek için jetlerini havalandırmasının ardından, Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç olmadığı kadar “açık çatışmaya” yakın olduğunu söylemişti.

Foto: Arşiv / 2025 Rusya-Çin deniz tatikatı