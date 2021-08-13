Rusya ve İngiltere'nin büyükelçileri İkinci Dünya Savaşı fotoğrafını yeniden canlandırdı: İran'dan sert tepki

İngiltere’nin İran büyükelçisi Simon Shercliff ve Rusya’nın İran büyükelçisi Levan Dzhagaryan, Tahran'daki Rus büyükelçiliğinin merdivenlerinde sandalyelerde otururken fotoğraflandı.

Söz konusu fotoğraf, İkinci Dünya Savaşı esnasında müttefik liderler Joseph Stalin (SSCB), Winston Churchill (İngiltere) ve Franklin D. Roosevelt'in (ABD) 1943'teki Tahran Konferansı’nda ilk kez bir araya geldiklerinde çekilmiş bir kareye benzerliğiyle dikkat çekti. O sırada İran, Rus ve İngiliz kuvvetleri tarafından işgal edilmişti.

Bununla birlikte üç liderin gerçekleştirdiği konferans, müttefik liderlerin Nazi Almanyası'nı yenmek için ikinci cephede anlaştıkları an olarak hatırlanıyor.