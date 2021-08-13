Rusya ve İngiltere'nin büyükelçileri İkinci Dünya Savaşı fotoğrafını yeniden canlandırdı: İran'dan sert tepki

ntv.com.tr 13.08.2021 - 12:21 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 12:25
İngiltere’nin İran büyükelçisi Simon Shercliff ve Rusya’nın İran büyükelçisi Levan Dzhagaryan, Tahran'daki Rus büyükelçiliğinin merdivenlerinde sandalyelerde otururken fotoğraflandı.
Söz konusu fotoğraf, İkinci Dünya Savaşı esnasında müttefik liderler Joseph Stalin (SSCB), Winston Churchill (İngiltere) ve Franklin D. Roosevelt'in (ABD) 1943'teki Tahran Konferansı’nda ilk kez bir araya geldiklerinde çekilmiş bir kareye benzerliğiyle dikkat çekti. O sırada İran, Rus ve İngiliz kuvvetleri tarafından işgal edilmişti.
Bununla birlikte üç liderin gerçekleştirdiği konferans, müttefik liderlerin Nazi Almanyası'nı yenmek için ikinci cephede anlaştıkları an olarak hatırlanıyor.
Fotoğraf, Londra ve Moskova arasındaki ilişkilerde daha mutlu bir dönemi anımsatsa da İran büyük bir tepki gösterdi.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi "son derece uygunsuz" olarak nitelendirerek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ağustos 2021'in, ne Ağustos 1941 ne de Aralık 1943’ten farklı olduğunu hatırlatmama gerek var mı?"İran halkı, JCPOA nükleer görüşmeleri de dahil olmak üzere, kaderlerinin asla yabancı elçiliklerin veya yabancı güçlerin kararlarına tabi olamayacağını gösterdi” dedi.
Diğer taraftan, fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Rus büyükelçiliği’ne binlerce eleştiri aldı. Tahran Üniversitesi’nde İngiliz edebiyatı profesörü olan Seyed Marandi, "Büyükelçiler tüm İranlılara hakaret ediyor. Tahran konferansı, İran egemenliğinin ihlali ve ABD, Rusya ve İngiltere'nin İranlılara karşı işlediği tarihi suçların simgesiydi” dedi.
Öte yandan Rus büyükelçiliği, fotoğrafa yönelik eleştirilere yönelik bir açıklama yaparak, "İran karşıtı bir içeriğe sahip olmadığını" aktardı.
Rus büyükelçiliği, "Bu fotoğrafın tek anlamı, müttefik devletlerin 2. Dünya Savaşı sırasında Nazizm'e karşı ortak çabalarını takdir etmektir. Dost İran halkının duygularını rencide etmek amaçlanmadı” değerlendirmesinde bulundu.
Bununla birlikte söz konusu fotoğraf, İngiltere ile İran arasındaki gerilimin zirvesinde geldi.
Bu ayın başlarında İngiltere, Umman açıklarında bir petrol tankerine düzenlenen ve bir İngiliz ile bir Rumen' vatandaşının öldüğü "yasadışı saldırıdan" İran'ı sorumlu tuttu. İran, iddiayı "çelişkili, yanlış ve kışkırtıcı" olarak nitelendirerek karşılık verdi.
İkinci Dünya Savaşı devam ederken müttefikler İngiltere ve Rusya, tarafsızlığını ilan etmesine rağmen 1941'de Pehlevi Hanedanı tarafından yönetilen İran topraklarını işgal etmişti. İran, bu tarihten itibaren savaş süresince İngiltere ve Sovyet ordularının denetimi altında bulunurken İngiliz ve Sovyet ordularının tedarik ihtiyaçları nedeniyle İran halkı açlıkla karşı karşıya kalmıştı.
İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Joseph Stalin ve ABD Başkanı Franklin Roosevelt arasında 28 Kasım-1 Aralık 1943'te İran'da düzenlenen ve Tahran Konferansı adıyla bilinen konferansa dönemin İran yönetimi davet edilmemişti.