Rusya ve Kuzey Kore anlaştı! Saldırı durumunda karşılıklı yardım (Putin Kuzey Kore'de)

Rusya'nın ileride de Kore Yarımadası'nda silahlı çatışma tehditlerini ortadan kaldırma, ortak güvenlik ilkesine dayalı uzun vadeli barış ve istikrar mimarisini inşa etme yönünde siyasi diplomatik girişimlerde bulunmaya hazır olduğuna işaret eden Putin, "İmzaladığımız kapsamlı ortaklık anlaşması, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngörüyor." dedi.



Putin, ABD ve NATO ülkelerinin, Rus topraklarına saldırı düzenlemek için yüksek hassasiyetli uzun menzilli silah sistemleri, F-16 savaş uçakları ve diğer silah ve teçhizat türlerinin sevkiyatı ile ilgili açıklamalar yaptığına dikkati çekerek, "Bu zaten gerçekleşiyor. Tüm bunlar, Batılı ülkelerin çeşitli uluslararası yükümlülükler çerçevesinde üstlendiği kısıtlamaların ihlali. Bu bağlamda, Rusya, Kuzey Kore ile imzaladığı anlaşma kapsamında askeri güvenlik alanında işbirliği yapılması ihtimalini göz ardı etmiyor." diye konuştu.