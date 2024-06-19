Rusya ve Kuzey Kore anlaştı! Saldırı durumunda karşılıklı yardım (Putin Kuzey Kore'de)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore’ye geldi. Pyongyang Havalimanı'na inen Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un tarafından şahsen karşılandı. Putin, Kuzey Kore'yle imzaladıkları kapsamlı ortaklık anlaşmasının, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü açıkladı.
KUZEY KORELİ LİDERDEN SICAK KARŞILAMA
Kuzey Kore devlet medyasının aktardığına göre lider Kim Jong Un, Rus lider Vladimir Putin'i havalimanında şahsen karşıladı.
İki liderin "bastırılmış en derin düşüncelerini" paylaşarak uluslarının ilişkilerini geliştirme konusunda mutabakata vardığı aktarıldı.