Rusya ve Ukrayna üç yıllık savaşta kaç asker kaybetti? Cephe hattında son durum

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de geniş çaplı işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'da 732 bin 350 askerini kaybettiğini bildirdi.

Bu sayıya Rus güçlerinin sadece geçtiğimiz gün verdiği bin 610 kaybın da dahil olduğu kaydedildi.

Rapora göre Rusya ayrıca 9 bin 429 tank, 19 bin 236 zırhlı savaş aracı, 29 bin 948 araç ve yakıt tankı kaybetti.