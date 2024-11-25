Rusya ve Ukrayna üç yıllık savaşta kaç asker kaybetti? Cephe hattında son durum
Moskova-Kiev hattında savaş, 24 Şubat 2022'den bu yana devam ediyor. Üç yıllık süreçte iki ülke de çok sayıda asker ve silah kaybetti. Hem Putin liderliğindeki Rusya hem de Zelenski başkanlığındaki Ukrayna, kayıplara ilişkin güncel verileri açıkladı. (Haber: Derya Doğan)
Rusya'nın "özel askeri operasyonu" ile başlayan Ukrayna savaşı, üçüncü yılında.
Moskova-Kiev hattında özellikle Kursk bölgesinde sıcak çatışma devam ederken, kentlere yönelik bombardımanlarda da sivil kayıplar artıyor.
İki orduda asker ve mühimmat kaybı da sürüyor.
Hem Rusya hem Ukrayna, savaştaki tahmini kayıp sayısını açıkladı.