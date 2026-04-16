Rusya ve Ukrayna'da hareketli gece. 17 kişi öldü, 1 Türk kaptan yaralı
16.04.2026 10:36
Son Güncelleme: 16.04.2026 14:31
Reuters
Karşılıklı füze ve İHA saldırılarının gerçekleştiği Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Karadeniz'deki bir gemi saldırıya uğradı. Tankerin Türk kaptanı yaralandı.
KARŞILIKLI SALDIRILAR CAN ALDI, TÜRK KAPTAN YARALANDI
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tansiyon düşmüyor. 16 Nisan gece yarısından itibaren Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve diğer bazı büyük şehirlere füzeler ve İHA'larla saldırılar düzenledi. Ülke genelindeki saldırılarda 1'i çocuk 17 kişinin öldüğünü duyuran Ukraynalı yetkililer, 90'dan fazla kişinin de yaralandığını ve binalarda ciddi hasarların meydana geldiğini belirtti.
Başkent Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Klitşko, kentteki saldırılarda toplamda 5 kişinin öldüğünü duyururken, ölen bir kişinin 12 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi. Alçak uçuş yapan İHA'ların apartmanları hedef aldığı kaydedilirken kentin çeşitli bölgelerinde yangınlar çıktığı görüldü.
Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz'de Liberya bayraklı bir petrol tankerine dron ile saldırı düzenlediğini, tankerin Türk kaptanının yaralanıp hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Rus yetkililerin verdiği bilgiye ve Rus medyasında yer alan haberlere göre Ukrayna'nın dün gece Rusya'nın Karadeniz'deki Tuapse limanına düzenlediği saldırıda, birisi 14 yaşındaki bir kız çocuğu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.
HEDEF SADECE KİEV OLMADI
Kiev dışında Odesa ve Dinyeper de Rus saldırılarının hedefi oldu. Odesa'da 8 kişinin öldüğü açıklanırken, Dinyeper'de de 2 kişinin yaşamını yitirdiği duyruldu. Yetkililer, Odessa'da şehrinde füze ve İHA saldırılarında ayrıca 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Dnipro'da Bölge Valisi Oleksandr Ganzha, 27 kişinin yaralandığını duyururken Telegram hesaplarında, yanan konut binalarının fotoğrafları paylaşıldı.
Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki ikinci büyük şehri Harkiv'de yetkililer, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda iki kişinin yaralandığını açıkladı.
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın 44 seyir ve balistik füzeyle saldırılar düzenlediği, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 659 SİHA'nın fırlatıldığı kaydedildi.
Hava savunma kuvvetlerince 32 füze ve 636 İHA'nın etkisiz hale getirildiği bilgisi verilen açıklamada, diğer füze ve İHA'ların ülke genelindeki 26 noktaya isabet ettiği bildirildi.
ZELENSKİ MÜTTEFİKLERİNE SESLENDİ, "YARDIM SÖZLERİ TUTULSUN" DEDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın saldırılarının ardından, Ukrayna'nın müttefiklerine Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeleri ve Ukrayna'ya vaat edilen yardımı derhal yerine getirmeleri yönünde yeni bir çağrıda bulundu.
Zelenskiy, X üzerinden paylaştığı mesajında, "Rusya, küresel politikada herhangi bir gevşemeyi veya yaptırımların kaldırılmasını hak etmediğini kanıtladı" ifadelerini kullandı. Zelenski, Rusya üzerindeki baskının işe yaraması gerektiğini söyledi ve "Ukrayna'ya verilen her yardım sözünün zamanında yerine getirilmesi önemli" diye konuştu.