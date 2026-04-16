Rusya ve Ukrayna'da hareketli gece. 17 kişi öldü, 1 Türk kaptan yaralı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tansiyon düşmüyor. 16 Nisan gece yarısından itibaren Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve diğer bazı büyük şehirlere füzeler ve İHA'larla saldırılar düzenledi. Ülke genelindeki saldırılarda 1'i çocuk 17 kişinin öldüğünü duyuran Ukraynalı yetkililer, 90'dan fazla kişinin de yaralandığını ve binalarda ciddi hasarların meydana geldiğini belirtti.

Başkent Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Klitşko, kentteki saldırılarda toplamda 5 kişinin öldüğünü duyururken, ölen bir kişinin 12 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi. Alçak uçuş yapan İHA'ların apartmanları hedef aldığı kaydedilirken kentin çeşitli bölgelerinde yangınlar çıktığı görüldü.

Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz'de Liberya bayraklı bir petrol tankerine dron ile saldırı düzenlediğini, tankerin Türk kaptanının yaralanıp hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Rus yetkililerin ⁠verdiği bilgiye ve Rus medyasında yer alan haberlere göre Ukrayna'nın dün gece Rusya'nın Karadeniz'deki Tuapse limanına düzenlediği saldırıda, birisi ⁠14 yaşındaki bir kız çocuğu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.