Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılar: Kiev’de can kaybı, Moskova’da kaos

RUSYA: MOSKOVA ÜZERİNDE 30 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya basınına yansıyan bir videoda, ülkenin yolcu sayıları bakımından en yoğun havalimanı olan Sheremetyevo’da yerde uyuyan insanlar olduğu görüldü. Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde 117 İHA’yı düşürdüklerini, bunların 30’unun Moskova bölgesinde düşürüldüğünü açıkladı. Rusya’dan bir gün önce yapılan açıklamada da Ukrayna’nın fırlattığı 172 İHA’nın etkisiz hale getirildiği, bunların 30’unun Moskova bölgesi üzerinde düşürüldüğü ifade edilmişti.

Rusya Sivil Havacılık Kurumu Rosaviatsiya, gece saatlerinde başkentteki Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo ve Zhukovskiy havalimanlarındaki uçuşlara kısa süreli sınırlama getirdi. Binlerce kişi Rusya’nın batısına yapılacak uçuşların iptal edilmesi üzerine ülkenin Uzak Doğu federal bölgesinde mahsur kaldı. St. Petersburg’daki yolcuları Moskova’ya geri getirmek için de ilave tren seferleri konuldu.