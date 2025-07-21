Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılar: Kiev’de can kaybı, Moskova’da kaos
Ukrayna’nın İHA saldırıları sebebiyle Moskova’daki havalimanlarında kaos yaşandı. Rusya’nın İHA ve füze saldırılarında bir kişi öldü.
Rusya-Ukrayna savaşı, tarafların karşılıklı insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırıları ile devam ediyor. Ukrayna’nın düzenlediği İHA saldırıları sebebiyle Rusya’nın başkenti Moskova’daki havalimanlarında “kaos” yaşandığı bildirildi. Rusya basınına yansıyan haberlerde, uçuşları iptal edilen ya da geciken binlerce yolcunun sırada beklediği ya da yerlerde uyuduğu aktarıldı.