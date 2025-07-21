Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılar: Kiev’de can kaybı, Moskova’da kaos

Ukrayna’nın İHA saldırıları sebebiyle Moskova’daki havalimanlarında kaos yaşandı. Rusya’nın İHA ve füze saldırılarında bir kişi öldü.

Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılar: Kiev’de can kaybı, Moskova’da kaos - 1

Rusya-Ukrayna savaşı, tarafların karşılıklı insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırıları ile devam ediyor. Ukrayna’nın düzenlediği İHA saldırıları sebebiyle Rusya’nın başkenti Moskova’daki havalimanlarında “kaos” yaşandığı bildirildi. Rusya basınına yansıyan haberlerde, uçuşları iptal edilen ya da geciken binlerce yolcunun sırada beklediği ya da yerlerde uyuduğu aktarıldı. 

DÜNYA HABERLERİ

Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılar: Kiev’de can kaybı, Moskova’da kaos - 2

RUSYA: MOSKOVA ÜZERİNDE 30 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya basınına yansıyan bir videoda, ülkenin yolcu sayıları bakımından en yoğun havalimanı olan Sheremetyevo’da yerde uyuyan insanlar olduğu görüldü. Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde 117 İHA’yı düşürdüklerini, bunların 30’unun Moskova bölgesinde düşürüldüğünü açıkladı. Rusya’dan bir gün önce yapılan açıklamada da Ukrayna’nın fırlattığı 172 İHA’nın etkisiz hale getirildiği, bunların 30’unun Moskova bölgesi üzerinde düşürüldüğü ifade edilmişti.

Rusya Sivil Havacılık Kurumu Rosaviatsiya, gece saatlerinde başkentteki Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo ve Zhukovskiy havalimanlarındaki uçuşlara kısa süreli sınırlama getirdi. Binlerce kişi Rusya’nın batısına yapılacak uçuşların iptal edilmesi üzerine ülkenin Uzak Doğu federal bölgesinde mahsur kaldı. St. Petersburg’daki yolcuları Moskova’ya geri getirmek için de ilave tren seferleri konuldu. 

Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılar: Kiev’de can kaybı, Moskova’da kaos - 3

UKRAYNA: RUSYA, 426 İHA İLE SALDIRDI

Ukraynalı yetkililerin açıklamasına göre, Rusya da gece saatlerinde ülkeye geniş çaplı bir İHA ve füze saldırı dalgası başlattı. Saldırı sebebiyle başkent Kiev’de en az bir kişinin öldüğü, birden fazla yangın çıktığı bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin açıklamasına göre, Rusya gece saatlerinde Ukrayna’ya 426 İHA ve 24 füze fırlattı. 224 füze ve İHA düşürülürken, 230 İHA’nın elektronik harp yöntemleri ile etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılar: Kiev’de can kaybı, Moskova’da kaos - 4

KİEV'DE DÖRT İLÇEYE SALDIRI

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin başkentin dört ilçesinde saldırı düzenlenen noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Kent yetkilileri, Kiev’in merkezindeki bir metro istasyonu, ticari bir mülk, mağazalar, evler ve bir çocuk yuvasının hasar gördüğünü açıkladı. 

Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılar: Kiev’de can kaybı, Moskova’da kaos - 5

KİEVLİLER METRO İSTASYONLARINA SIĞINDI

Rusya’nın saldırılarının ardından Kievliler bir kez daha yer altındaki metro istasyonlarına sığındı.

Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılar: Kiev’de can kaybı, Moskova’da kaos - 6

HARKOV'DA PATLAMA SESLERİ

Kent çapında patlama sesleri duyulurken, Harkov Bölge Valisi Oleh Synehubov da bölgede birden fazla patlama olduğunu açıkladı. Harkov’daki olası can ve mal kaybına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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