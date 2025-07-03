Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılar: Üç kişi öldü
Rusya, Ukrayna’nın Poltava ve Odesa bölgelerine saldırdı, saldırılarda iki kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna’nın Rusya’ya fırlattığı İHA’dan düşen parçalar sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti.
Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’nın Poltava kentine düzenlediği saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda 10 kişinin yaralandığı, bir askere alma merkezinin de vurulduğu bilgisi verildi. Ukrayna ordusu, askere alma ofisinde ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi.