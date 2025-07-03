Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılar: Üç kişi öldü

Rusya, Ukrayna’nın Poltava ve Odesa bölgelerine saldırdı, saldırılarda iki kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna’nın Rusya’ya fırlattığı İHA’dan düşen parçalar sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti.

Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılar: Üç kişi öldü - 1

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’nın Poltava kentine düzenlediği saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda 10 kişinin yaralandığı, bir askere alma merkezinin de vurulduğu bilgisi verildi. Ukrayna ordusu, askere alma ofisinde ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi. 

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Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılar: Üç kişi öldü - 2

SALDIRININ ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Ukrayna acil durum servisleri, Rusya’nın saldırısının ardından olay yerinde çıkan yangının ve bölgede çalışan arama-kurtarma ekiplerinin görüntülerini paylaştı. Basına yansıyan görüntülerde, araçların üzerinde de yıkıntıların olduğu görüldü. Acil durum servisleri, “İki kişi öldürüldü, 10 kişi yaralandı” açıklamasında bulundu. 

Odesa Valisi Oleg Kiper de Rusya’nın çok katlı bir konuta düzenlediği saldırıda ikisi çocuk olmak üzere altı kişinin yaralandığını duyurdu. 

Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılar: Üç kişi öldü - 3

LİPETSK'TE BİR KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, Rusya’nın Lipetsk bölgesinde de Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracından (İHA) düşen parçalar sebebiyle yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı açıklandı. Vali Igor Artamonov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İHA parçalarının başkent Moskova’nın yaklaşık 400 kilometre güneydoğusunda yer alan Lipetsk’teki bir binaya düştüğünü, olayda 70’li yaşlarındaki bir kadının öldüğünü bildirdi. 

Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılar: Üç kişi öldü - 4

Artamonov’un açıklamasına göre, yine aynı bölgede bulunan Yelets kentinde bir İHA’nın bir binaya çarpması üzerine bina sakinleri tahliye edildi. Bu olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi verildi.

Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılar: Üç kişi öldü - 5

KARŞILIKLI İHA SALDIRILARI

Ukrayna ulusal güvenlik konseyi ile bağlantılı olarak iletişim alanında çalışan bir yetkili, “füze güdüm ve düzeltme sistemleri için batarya” yapan bir tesisin hedef alındığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı, çoğu Ukrayna sınırındaki Belgorod üzerinde olmak üzere gece saatlerinde 69 Ukrayna İHA’sının imha edildiğini açıkladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri de 20 Rus İHA’sının imha edildiğini, Rusya’nın toplam 52 İHA fırlattığını bildirdi. 

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