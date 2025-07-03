Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılar: Üç kişi öldü

SALDIRININ ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Ukrayna acil durum servisleri, Rusya’nın saldırısının ardından olay yerinde çıkan yangının ve bölgede çalışan arama-kurtarma ekiplerinin görüntülerini paylaştı. Basına yansıyan görüntülerde, araçların üzerinde de yıkıntıların olduğu görüldü. Acil durum servisleri, “İki kişi öldürüldü, 10 kişi yaralandı” açıklamasında bulundu.

Odesa Valisi Oleg Kiper de Rusya’nın çok katlı bir konuta düzenlediği saldırıda ikisi çocuk olmak üzere altı kişinin yaralandığını duyurdu.